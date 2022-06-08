IBF Gaziantep 2'nci Türk Arap İş Zirvesi için geri sayım başladı

Dünyanın farklı bölgelerinden Türk ve Arap iş insanlarının buluşacağı IBF 2'nci Türk Arap İş Zirvesi programı için geri sayım başladı. Gaziantep'te düzenlenecek etkinliğe binden fazla iş insanının katılması ön görülürken, 5 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor.

Uluslararası İş Forumu (IBF) yüzlerce seçkin iş insanını Orta Doğu'nun sanayi üssü olarak tanımlanan Gaziantep'te bir araya getiriyor. 11 Haziran'da Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenecek zirveye 1000'i aşkın sanayici, girişimci ve yatırımcı iş insanı katılacak. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Ticaret Bakanlığının himayelerinde Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'un katılımıyla düzenlenecek etkinlikte, B2B görüşmeler, panel oturumlar, fabrika ziyaretleri, fuar aktiviteleri ile yeni ortaklıklar, yatırım fırsatları ve ticari bağlantılara imkan sağlanacak. Programa Şahinbey ve Şehitkamil Belediyeleri de katkı sağlıyor.

2'NCİ TÜRK ARAP İŞ ZİRVESİ İLE 5 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ HEDEFLENİYOR

IBF Başkanı Erol Yarar, konuya ilişkin açıklamasında "Hedefimiz; yatırımların güçlendirilmesi ve bölgesel ticarete dinamizm katmak" dedi. Türkiye'nin 81 şehrinin her birinin farklı fırsatlarla önemli potansiyel barındırdığını işaret eden Yarar ayrıca program ile 5 milyar dolarlık iş hacmi hedeflendiğinin altını çizdi. Erol Yarar konuşmasında şunları söyledi:

"2'nci Türk Arap İş Zirvesi ile hem Gaziantep'te yatırım yapmak isteyen iş insanlarına rehber olmak hem de bölgesel ticaretin gelişmesine daha güçlü katkı vermek için girişimcilerimizi ve sanayicilerimizi bölgeye davet ettik. Gazi şehrimiz, Gaziantep'imiz barındırdığı fırsatla ile tarım, gıda, sağlık, turizm, inşaat ve farklı birçok alanda yatırım potansiyeline sahip, sürekli gelişmekte olan bir ilimiz. Aynı zamanda rekabet gücüyle öne çıkmış bir marka şehir. Öyle ki Dünya Bankası tarafından dünyanın en rekabetçi 7 şehrinden biri olarak gösteriliyor. Bölgede 20'den fazla ülkeden yatırımcı ve iş insanı ile 360 derece bir iktisadi ilişki inşa ediyoruz. Bunun neticesinde ülkeler arasındaki yatırımların artmasını ve ticari ilişkilerin gelişmesini hedefliyor, bölgesel ticarete dinamizm kazandırmak istiyoruz. Ticaret Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız 11 Haziran'daki programımıza katılımlarını bildirdiler. Aynı zamanda Irak Ticaret Bakanı başkanlığında büyük bir heyet 2. Türk Arap İş Zirvemize katılım sağlayacak. Irak ve bölgeden katılımlar zirve için oldukça önemli. Irak, tarihinin en büyük bütçesini hazırladı. Bu rakam 150 milyar dolar seviyelerinde. Dolayısıyla yaptığımız görüşmelerde Irak, Türkiye'den farklı birçok alanda alım yapmak istediğini net bir şekilde ifade etti. Irak'ın dört bir yanından 200'ü aşkın iş insanı bu zirvede olacak. Aynı zamanda Bağdat ve Gaziantep uçuşlarının doğrudan başlaması için de girişimlerimiz var. Azerbaycan, diğer Türk cumhuriyetleri, Almanya ve Avrupa'dan katılımcılar var. Dolayısıyla bölgeselden ziyade uluslararası bir buluşmadan söz ediyoruz. Türkiye'de sanayinin motorları çok iyi çalışıyor. Şunu net bir şekilde ifade edebilirim; Türkiye, yatırımlarla beraber önümüzdeki senelerde çok daha yüksek platformlara çıkacak. Türkiye, ihracat rekorları kırmaya devam edecek. Dünyaya açık bir ekonomiden söz ediyoruz. Gaziantep zirvemiz ile bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceğiz."

20'DEN FAZLA ÜLKEDEN ALIM HEYETİ GAZİANTEP'TE TEMASLARDA BULUNACAK

Düzenlenecek organizasyon ile katılımcıların Gaziantep ve bölge pazarı hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve bölgesel fırsatların ön plana çıkarılması hedefleniyor. Bu amaçla başta, Irak, Suriye, Mısır, Ürdün, Yemen, Filistin, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Tunus, Cezayir, Libya, Moritanya, Fas, Pakistan, Somali, Azerbaycan ve KKTC olmak üzere, Avrupa'nın farklı bölgelerinden birçok yatırımcı ve alım heyeti Gaziantep'te temaslarda bulunacak. Programda ayrıca Irak başta olmak üzere birçok ülkeden bakan düzeyinde katılım ve farklı birçok sektörü kapsayan geniş katılımlı ticaret heyeti yer alacak.

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