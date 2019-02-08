Son Dakika Haberleri: Ibf ile Bosna Bank International Arasında Mou Anlaşması İmzalandı

Ibf ile Bosna Bank International Arasında Mou Anlaşması İmzalandı

2 saat önce

Uluslararası İş Forumu (IBF) ile Bosna Bank International (BBI) arasında MoU anlaşması imzalandı.

Ibf ile Bosna Bank International Arasında Mou Anlaşması İmzalandı, System.String[]
Uluslararası İş Forumu (IBF) ile Bosna Bank International (BBI) arasında MoU anlaşması imzalandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) açıklamasına göre, her yıl düzenlenen IBF kongreleri ile ortaya çıkacak fikirlerin uygulanması noktasında İslam dünyasına ortak bir zemin oluşturmak hedefleniyor.

Bu bağlamda, BBI Üst Yöneticisi (CEO) Amer Bukvic ve Genel Sekreteri Salih Purisevic, 2019 yılı ekim ayında Saraybosna'da gerçekleşecek 23. Uluslararası İş Forumu IBF Kongresi öncesi MÜSİAD Genel Merkezine ziyarette bulundu.

IBF Başkanı Erol Yarar, Yardımcısı Gazi Mısırlı ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Burak Benşin'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, IBF ve BBI arasındaki karşılıklı iyi niyet göstergesi olarak MoU antlaşması imzalandı.


3 yıl geçerli olacak anlaşma kapsamında, iki tarafın gerçekleştirecekleri etkinliklerde birbirlerine destek olunması ve kurumlar arasında farklı zaman dilimlerinde ziyaretler gerçekleştirilmesi gibi konularda iş birliği sözü verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:55 Kaynak: AA

CEO, Saraybosna, Güncel
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