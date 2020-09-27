İBH hastalarından idari izin talebi - Son Dakika

İBH hastalarından idari izin talebi

- İBH hastalarından idari izin talebi İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömür Akkaya, ülseratif kolit ve crohn hastalarının Covid-19 pandemisinde risk grubunda olduklarını ve özel sektörde çalışan hastaların idari izinli sayılmaları gerektiğini belirtti.

- İBH hastalarından idari izin talebi

İZMİR - İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömür Akkaya, ülseratif kolit ve crohn hastalarının Covid-19 pandemisinde risk grubunda olduklarını ve özel sektörde çalışan hastaların idari izinli sayılmaları gerektiğini belirtti. Covid-19 hastalığı atlatan Akkaya, İzmir'de 120'yi aşkın Covid-19 tanısı alan ülseratif kolit ve crohn hastası olduğunu söyledi.

Ülseratif kolit ve crohn hastaları, Covid-19 pandemisinde risk grubunda olduklarını belirterek özel sektörde çalışan hastaların da idari izinli sayılmasını talep ediyor. İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömür Akkaya, "Ülseratif kolit ve crohn hastaları, kullandıkları ilaçlardan dolayı korona virüs pandemisi döneminde risk altındaki gruplardan. Bağırsakları baskılayıcı ilaçlar kullanıyoruz. Kamuda çalışan hastalarımız idari izinde ancak özel sektörde çalışan hastalarımız risk altında. Derneğimize ulaşan 120'den fazla Covid hastası var. Bunların yüzde 90'ı özel sektörde çalışıyor. Biz özel sektörde çalışan hastalarımızın da idari izinli sayılmalarını istiyoruz. Biz de astım veya KOAH hastası kadar risk altındayız" dedi.

"Covid'e yakalanma ihtimalimiz iki kat artıyor"

Ülseratif kolit ve crohn hastalarının, anti TNF ilaç kullandıklarını, bu ilaçların da hastane ortamında kullanıldığını kaydeden Akkaya, "Pandemi döneminde de bu ilaçları hastaneye gidip alamıyoruz. Oysa bu durum yüzünden tedavimiz aksıyor. Bu ilaçlara ara verdiğimizde Covid'e yakalanma ihtimalimiz iki kat artıyor. Ben de Covid atlattım. Virüse ilk yakalandığımda öleceğimi düşündüm. Nefes almakta zorlandım, ateş ve öksürük vardı. Nefes almak için her şeyi verebilirdim. 14 günlük karantina sürecimi tamamladım, verilen ilaçları kullandım ve hastalığı atlattım" diye konuştu.

Tuvaletlerini tutamıyorlar

Türkiye'de yaklaşık 125 bin civarında hasta olduğunu söyleyen Akkaya, "Bizim günlük hayatımızı en çok etkileyen durum, tuvalet sorunu. Tuvaletimizin ne zaman geleceğini bilmiyoruz ve geldiği zaman tutamama gibi bir problemimiz var. Türkiye'de ilk defa İzmir'de uygulanan kartlarımızı kullanıyoruz. Buna göre, o kartlara sahip hastalarımıza tuvaletlerde öncelik hakkı tanınıyor" ifadelerini kullandı.

Ülseratif kolit ve crohn hastaları, İzmir'de başlatılan 'Acil tuvalet bekleyemez kartı' uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için geçmiş yıllarda klozetlere oturma eylemi gerçekleştirmişti.

İBH hastalarından idari izin talebi
İBH hastalarından idari izin talebi
İBH hastalarından idari izin talebi
İBH hastalarından idari izin talebi

Koronavirüs, Türkiye, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İBH hastalarından idari izin talebi - Son Dakika

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