İbi ile Tosi Axis İstanbul AVM'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel İbi ile Tosi Axis İstanbul AVM'de - Son Dakika

İbi ile Tosi Axis İstanbul AVM'de

6 saat önce

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakteri İbi ile Tosi Axis İstanbul AVM'de minik ziyaretçileriyle buluşuyor.

İbi ile Tosi Axis İstanbul AVM'de, System.String[]

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakteri İbi ile Tosi Axis İstanbul AVM'de minik ziyaretçileriyle buluşuyor.


Vatan Caddesi ile E-5'in kesiştiği noktada, Bayrampaşa Metro İstasyonu'nun hemen yanında bulunan Axis İstanbul AVM'de etkinlikler devam ediyor. Karşılaştıkları sorunlara matematik ve fen bilgilerini kullanarak çözümler üreten ve çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayan İbi ile Tosi müzikal gösterisi, 22 - 23 Şubat tarihlerinde 13.00, 15.00 ve 17.00 seanslarında Axis İstanbul AVM'de eksi birinci katında yer alan etkinlik alanında yapılacak. Ücretsiz gerçekleşecek etkinlikte çocuklar İbi ve Tosi ile birlikte eğlence dolu oyunlar oynayarak keyifli bir gün geçirecek.


Sahne gösterileri için özel dekore edilecek alanda çocuklar, ilgiyle izledikleri İbi ve Tosi'nin masalsı dünyasına yolculuk yapacak ve macerasına ortak olacak. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikte çocuklar keyifli bir gün geçirme fırsatını yakalayacak. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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