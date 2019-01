İbi ile Tosi Gaziantep'te İlk Kez Sanko Park Avm'de

Yarıyıl tatili Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde dolu dolu geçiyor.Tatilin ilk haftasında her gün birbirinden farklı atölyelere ev sahipliği yapan Sanko Park AVM, 26 Ocak Cumartesi günü çok sevilen çizgi film karakterleri İbi ile Tosi'yi çocuklarla buluşturuyor. Gaziantep 'te ilk kez gerçekleşecek etkinlikte 3 Şubat Pazar gününe kadar her gün saat 14.00 - 16.00 - 18.00'de şarkılar, danslar ve oyunlar eşliğinde tüm çocuklar doyasıya eğlenecek.Sahne gösterileri için özel olarak dekore edilecek alanda çocukların izledikleri kahramanların masalsı dünyasına yolculuk yapacak ve birlikte fotoğraf çektirme şansı yakalayacak.Tatilde eğlencenin ve fırsatların adresi SANKO Park AVMSanko Park Alışveriş Merkezi, yarıyıl tatilinde çocukları eğlendirirken mağazalarındaki tatil indirim ve kampanyaları ile de ailelere hizmet sunmaya devam ediyor. Eğer hala karne hediyesi almadıysanız Sanko Park'ın birbirinden renkli markalarını ziyaret edebilir, alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Dilerseniz çocuklarınıza danışma bankosundan 100 TL, 250 TL ve 500 TL yüklü gift kart satın alarak Sanko Park'ta bulunan her mağazada kullanabilecekleri Sanko Park Gift Kart hediye edebilirsiniz. - GAZİANTEP