İbi, Sur Yapı Marka AVM'de çocuklarla buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İbi, Sur Yapı Marka AVM'de çocuklarla buluşuyor - Son Dakika Ekonomi

İbi, Sur Yapı Marka AVM'de çocuklarla buluşuyor

6 saat önce

Çizgi film karakteri İbi, 1-2 Şubat'ta Sur Yapı Marka AVM'de minik ziyaretçileriyle buluşacak.

İbi, Sur Yapı Marka AVM'de çocuklarla buluşuyor, System.String[]

Çizgi film karakteri İbi, 1-2 Şubat'ta Sur Yapı Marka AVM'de minik ziyaretçileriyle buluşacak.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, çocukların severek izledikleri, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakteri İbi, Sur Yapı AVM'de yer alan etkinlik alanında çocuklarla bir araya gelecek. 1-2 Şubat'ta günde 3 seans gerçekleşecek etkinlikte şarkılar, danslar ve oyunlar eşliğinde tüm çocuklar doyasıya eğlenecek.


Sahne gösterileri için özel dekore edilecek alanda çocuklar İbi'nin masalsı dünyasına yolculuk yapacak ve macerasına ortak olacak. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikte çocuklar keyifli bir gün geçirme fırsatını yakalayacak.

Sur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağış yapan Başkent Gaz'dan açıklama: Hukuka ve vicdana uygun
Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de maske stokları tükendi Vatandaş, damacana su fiyatlarına gelen zamlar sonrası arıtma cihazlarına yöneldi 2019 yılında Türkiye'ye en fazla turist Rusya'dan geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:08:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İbi, Sur Yapı Marka AVM'de çocuklarla buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]