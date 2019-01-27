Son Dakika Haberleri: İbi ve Tosi Çocuklarla Buluştu

İbi ve Tosi Çocuklarla Buluştu

1 saat önce

Gaziantep'te TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinden İbi'nin kahramanları İbi ve Tosi maskotları, çocuklarla buluştu.

İbi ve Tosi Çocuklarla Buluştu, System.String[]
Gaziantep'te TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinden İbi'nin kahramanları İbi ve Tosi maskotları, çocuklarla buluştu.

Sanko'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanko Park AVM'nin birinci katında ücretsiz gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda çocuk katıldı, veliler de çocuklarının eğlencesine ortak oldu.

Sahne gösterileri için özel olarak dekore edilen alana sırayla giren çocuklar, TRT Çocuk kanalında izledikleri kahramanların masalsı dünyasına yolculuk yaptı. Ayrıca çocuklar izledikleri kahramanlarla fotoğraf çektirme fırsatı yakaladı.

Çocuklar televizyonda severek izledikleri karakterlerle şarkı söyledi, velilerse bu keyifli anları fotoğrafladı.

Etkinlik 3 Şubat Pazar gününe kadar, günde 3 kez, saat 14.00, 16.00 ve 18.00'de şarkılar, danslar ve oyunlar eşliğinde devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:40 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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