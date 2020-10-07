IBISConnect Turkey, bu yıl dijital ortamda düzenlendi - Son Dakika

Uluslararası "Body Shop" ( kaporta-tamirhane) sempozyumu IBISConnect Turkey 2020, Türkiye'deki buluşmasını bu yıl küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sebebiyle dijital ortamda gerçekleştirdi.

Automechanika Istanbul'un partnerliği ile düzenlenen online etkinlikte, Türkiye ve dünya otomotiv satış sonrası pazarı, tedarik zinciri ve hasar tamir sektörü hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.

GIPA Birleşik Krallık Genel Müdürü Quentin Le Hetet, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kovid-19'un Türkiye'deki satış sonrası pazarını özellikle de hasar tamir sektörünü nasıl etkilediğine değindi.

Türkiye'de binek otomobil parkının Ocak 2020 itibariyle 12 milyonu aştığını belirten Le Hetet, "İlginç olan şey burada büyüme potansiyelinin hala çok yüksek olması. Avrupa'daki bazı ülkelerle kıyaslarsak İspanya'da mesela en düşük oran var, 1.000 kişi başına 471 otomobil düşüyor. Türkiye'de bu rakam sadece 158 otomobil yani çok büyük bir potansiyel var. Bu oran da tabii ki otomobil parkı büyüdükçe artmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaza pazarı açısından bakıldığında ise Türkiye'de 2002 yılında 400 binin, 2018 yılına gelindiğinde ise 1 milyon 200 binin üzerinde kaza olduğunu aktaran Le Hetet, Türkiye'de kaza hacminin otomobil parkından daha hızlı büyüdüğünü dile getirdi.

" İstanbul'da kilometre başına 529 otomobil kayıtlı"

Le Hetet, sigorta ve kaporta tamiri açısından önemli olan şeyin araç popülasyonu yoğunluğu olduğuna dikkati çekerek, "Dağılımına baktığımızda Türkiye'de bunun İstanbul'da yoğunlaştığını görüyoruz. İstanbul'da kilometre başına 529 otomobil kayıtlı. Bu araçların bu bölgede oluşturduğu etkiyi düşünebilirsiniz. Batı Anadolu'da ise kilometre başına 1,8 otomobil kayıtlı. Bu tabii nüfus yoğunluğuyla çok orantılı bir sonuç. Yani özetle Türkiye'deki pazara yönelik stratejileri kurarken İstanbul alanını dikkate almak çok büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Türkiye'de 1.000 kişiye düşen aracın Avrupa'ya kıyasla az olmasını değerlendiren Quentin Le Hetet, "Türkiye kendi büyüme potansiyelini geliştirme fırsatına sahip çünkü binek otomobillerinde önemli bir üretim destinasyonu Türkiye ve pazardaki gelişmelere ayak uydurabilecek alt yapıya da sahip. Burada önemli olan şey şu; ülke büyüdükçe ve araçlara olan talep arttıkça Türk halkının da satın alma gücü daha da artacak ve bu potansiyel gerçekleşecek." dedi.

"İnsanlar artık mümkün olan en az temas ile hayatını sürdürmeye çalışıyor"

Ak Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel ise "Düşük temas ekonomisi Türkiye hasar tamiri sektörü için ne anlama geliyor?" konulu bir sunum yaptı.

Kovid-19 sonrasında insanların artık mümkün olan en az temas ile hayatını sürdürmeye çalıştığını dile getiren Demirel, bu davranış kalıbının hayatın her alanına girdiğini ifade etti.

Demirel, bu durumun etkilerinin de hayatın her alanında hissedildiğini ve artık herkesin bu durumla şekillenen ekonomiye adapte olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ford Otosan Pazarlama ve Satış İş Geliştirme Bölge Müdürü Saygın Çakır da "Hasar tamirinin bugünü ve geleceği-Ford bakış açısı" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Çakır sunumunda, Ford'un hasar onarım sektöründe müşteri odaklı yaklaşımları kapsamında, Ford kullanıcılarının her alanda şirketin marka tecrübesini yaşamalarını istediklerini anlattı.

Etkinlik sırasında katılımcılar, Automechanika İstanbul fuarı ile ilgili ayrıntıları ve en güncel bilgileri almak için ilk kez bir dijital ortamda yer alan Automechanika İstanbul standını da ziyaret edip fuar yetkilileriyle görüşme fırsatı buldular.

Öte yandan, Nisan 2019'da 1.397 katılımcının dünyanın farklı yerlerinden gelen 48 bin 737 ziyaretçi ile buluştuğu Automechanika Istanbul rekor sayılarla sonuçlandı.

Türk ve Avrupa endüstrilerini bir araya getiren bu fuar, Türkiye için olduğu kadar çevre ülkeler için de önemli bir buluşma platformu haline geldi.

Bir sonraki Automechanika Istanbul Fuarı'nın, 8-11 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenmesi bekleniyor.