İbiza'da sınırsız alkol ve 'balkondan balkona atlamak' artık yasak - Son Dakika
Son Dakika Dünya İbiza'da sınırsız alkol ve 'balkondan balkona atlamak' artık yasak - Son Dakika Dünya

İbiza'da sınırsız alkol ve 'balkondan balkona atlamak' artık yasak

22 dakika önce

İspanya'ya bağlı Balear Adaları Özerk Topluluğu, "sarhoş turizmine" son vermek amacıyla popüler turistik mekanların bazılarında "happy hours" ve sınırsız içki uygulamasını yasakladı.

İbiza'da sınırsız alkol ve 'balkondan balkona atlamak' artık yasak, System.String[]

İspanya'ya bağlı Balear Adaları Özerk Topluluğu, "sarhoş turizmine" son vermek amacıyla popüler turistik mekanların bazılarında "happy hours" (indirimli alkol tüketilen saatler) ve sınırsız içki uygulamasını yasakladı.


İbiza, Minorca ve Mallorca adalarının da içinde bulunduğu Balear Adaları Özerk Topluluğu hükümeti, cuma günü, Arenal, Sant Antoni de Portmany ve Magaluf beldelerinde yasağın 5 yıl boyunca uygulanacağını söyledi.

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İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:58 
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