İbiza'da sınırsız alkol ve 'balkondan balkona atlamak' artık yasak

İspanya'ya bağlı Balear Adaları Özerk Topluluğu, "sarhoş turizmine" son vermek amacıyla popüler turistik mekanların bazılarında "happy hours" (indirimli alkol tüketilen saatler) ve sınırsız içki uygulamasını yasakladı.



İbiza, Minorca ve Mallorca adalarının da içinde bulunduğu Balear Adaları Özerk Topluluğu hükümeti, cuma günü, Arenal, Sant Antoni de Portmany ve Magaluf beldelerinde yasağın 5 yıl boyunca uygulanacağını söyledi.