İblid'de şehit olan kahraman Mehmetçik için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İblid'de şehit olan kahraman Mehmetçik için mevlit okutuldu - Son Dakika

İblid'de şehit olan kahraman Mehmetçik için mevlit okutuldu

11 dakika önce

Büyükçekmece Belediyesi İblid'de şehit olan kahraman askerler için mevlid okuttu.

İblid'de şehit olan kahraman Mehmetçik için mevlit okutuldu, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi İblid'de şehit olan kahraman askerler için mevlid okuttu.


Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Son günlerde ülkemiz sıkıntılı günler geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Bugün Cuma, üç ayların daha başındayız. Büyükçekmece'de en büyük camimiz olan Kuba Cami'de yaklaşık 5 bin vatandaşımızın katıldığı bir Kur'an tilaveti, mevlidi şerif okuttuk. Şehitlerimiz bizim için onur madalyasıdır" dedi.


"Ülkemizin hep iyi günlerde olmasını diliyoruz"


Başkan Akgün sözlerine şu şekilde devam etti: "Bugüne kadar toprağa düşen şehitlerimiz başta olmak üzere bu cumhuriyeti, bu devleti bize kurup emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için Kur'an tilaveti yaptırdık. Ülkemizin hep iyi günlerde olmasını diliyoruz. Şehitlerimiz gelmesin, vatanımız bu tip acılarla karşılaşmasın. Son günlerde ülkemize, askerimize ve ordumuza yapılan hain saldırıları nefretle şiddetle kınıyoruz. Allah üç ayların yüzü suyu hürmetine şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Tüm anaların başı sağ olsun. Taze şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Gazilerimize yüce Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Allah ülkemizi her türlü kötülükten korusun." - İSTANBUL

Büyükçekmece, Hasan Akgün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:50 Kaynak: İHA
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