İblis Esir-i Beden Filmi
54 dakika önce
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Özel güçlere sahip olan dört arkadaş, astral seyahat yapmak istemektedir. Beden ile ruhun ayrılmasıyla zamanlar ve boyutlar arasında seyahat eden arkadaşlar, kendilerini gizem dolu bir maceranın içerisinde bulur. Bu seyahati üç yüz yıllık bir konakta gerçekleştiren gençler, bu sırada gerçek ve ruhlar alemi arasında sıkışan arkadaşlarını ararken peşlerine korkunç bir varlığın takılmasına neden olur. Tehlikede olan gençler, hayatta kalabilmek ve kendilerine musallat olan varlıktan kurtulabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır. Yönetmen:
Hira Evren
IşıkSenaryo:
Hira Evren IşıkOyuncular: Mehmet Geçgel
, Elif Erkanlı, Esin Kaya
, Emre Bulut
, Mualla ŞahinFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
İblis Esir-i BedenYapımcı Firma:
Turanlar FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
30.08.2019İblis Esir-i Beden Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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