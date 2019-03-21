Son Dakika Haberleri: Ibm'den Blockchain Destekli  Yeni Küresel Ödeme Ağı

Ibm'den Blockchain Destekli  Yeni Küresel Ödeme Ağı

1 saat önce

– ABD merkezli dünyanın önde gelen bilişim şirketi IBM, dijital varlıkların kullanıldığı küresel bir ödeme sistemi ağı oluşturdu.

Ibm'den Blockchain Destekli  Yeni Küresel Ödeme Ağı, System.String[]
ABD merkezli dünyanın önde gelen bilişim şirketi IBM, dijital varlıkların kullanıldığı küresel bir ödeme sistemi ağı oluşturdu.

World Wire ismi verilen söz konusu ödeme ağı, aracılara ihtiyaç duymayan ve anlaşma sürelerini hızlandıran Stellar blockchain protokolünü kullanıyor. IBM'den bu hafta konuyla ilgili yapılan açıklamada, World Wire'ın 72 ülkede 47 kripto para birimiyle 44 bankacılık noktasıyla hizmet vermeye başladığı belirtildi. IBM Blockchain Yöneticisi Marie Wieck, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İşçi dövizleri işlemlerini hızlandıran ve en çok ihtiyaç duyulan ülkelerde sınır ötesi ödemelerde para akışını şekillendiren yeni bir ödeme ağı oluşturduk. Finansal kurumların birden fazla dijital varlığı desteklediği yeni bir ağ kurarak dünya genelinde yeniliği teşvik etmeyi ve finansal kapsayıcılığı geliştirmeyi hedefliyoruz." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:38 Kaynak: DHA

İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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