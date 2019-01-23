Son Dakika Haberleri: Ibm'in Geliri Son Çeyrekte Yüzde 3.2 Düştü

Ibm'in Geliri Son Çeyrekte Yüzde 3.2 Düştü

2 saat önce

– IBM, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerinin, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.2 düşüşle, 22.5 milyar dolardan, 21.8 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Ibm'in Geliri Son Çeyrekte Yüzde 3.2 Düştü, System.String[]
– IBM, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerinin, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.2 düşüşle, 22.5 milyar dolardan, 21.8 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

IMB'in genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hisse başına kar payı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 289 artarak 2.15 dolara yükseldi ve net gelir, 2017 yılının son çeyreğine göre yüzde 286 artışla 2 milyar dolara yükseldi. Şirket, hisse başına kar payı ve net gelir rakamlarının, 2018'in son üç ayında ABD'nin vergi reformu etkisiyle 1.9 milyar dolar ve 2017'nin dördüncü çeyreğinde 5.5 milyar dolar oldu.

2018 yılının tamamı için, IBM'in genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hisse başına kar payı, 2017'de yüzde 51 artarak 9.51 dolara ve net geliri ise 8.7 milyar dolara ulaştı. On iki aylık dönemdeki gelirler önceki yıla göre yüzde 1.0 artış göstererek 79.6 milyar dolara yükseldi. IBM CEO'su Ginny Rometty, "2018 yılında, hizmetlerimiz için artan talebi ve hibrit bulut, yapay zeka, analitik ve güvenlik konusundaki liderliğimizi yansıtan gelir artışına geri döndük" dedi.

Açıklama sonrasında, kapanış sonrası işlemlerde IBM hisseleri yüzde 4.66 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:22 Kaynak: DHA

CEO, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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