Son Dakika Haberleri: IBM, KMPG, Walmart ve Merck, ABD Sağlık Bakanlığı'nın blockchain projesine seçildi
Son Dakika Ekonomi Haber

IBM, KMPG, Walmart ve Merck, ABD Sağlık Bakanlığı'nın blockchain projesine seçildi

1 saat önce

ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ABD merkezli IBM Corp., KPMG, Walmart Inc. ve Almanya merkezli Merck & Co.'yu, ülkede dağıtılan reçeteli ilaçlar ve aşıların tanımı ve takibine bir blockchain çözümü oluşturmak için seçti.

IBM, KMPG, Walmart ve Merck, ABD Sağlık Bakanlığı'nın blockchain projesine seçildi, System.String[]
ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ABD merkezli IBM Corp., KPMG, Walmart Inc. ve Almanya merkezli Merck & Co.'yu, ülkede dağıtılan reçeteli ilaçlar ve aşıların tanımı ve takibine bir blockchain çözümü oluşturmak için seçti.
Şirketlerden konuyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu çözümün kalıcı bir kayıt oluşturma amacıyla üretileceği ve mevcut tedarik zinciri ve takip sistemlerine entegre edilebileceği belirtildi.
Deneme aşamasında olan programın FDA'ya bağlı, yüksek tedarik zinciri güvenliği talep eden ABD İlaç Tedarik Zinciri Güvenlik Yasası (DSCSA) altında oluşturulduğu belirtilirken, projenin 2019'un dördüncü ayında tamamlanmasının beklendiği ve sonuçların FDA DSCSA program raporu kapsamında açıklanacağı duyuruldu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:18 Kaynak: DHA
Almanya, Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Melek yüzlü şeytan" cinayet mahalline geri döndü! NBA'de şampiyon Toronto Raptors oldu Bitcoin yüzde 1,32'lik artışla 8,200 doların üstünde işlem görüyor F-35 programıyla ilgili gizli belgeler basına sızdı! Türkiye risk altında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:39:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: IBM, KMPG, Walmart ve Merck, ABD Sağlık Bakanlığı'nın blockchain projesine seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]