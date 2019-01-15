Son Dakika Haberleri: Ibm Türkiye'nin Genel Müdürü Volkan Sözmen Oldu

Ibm Türkiye'nin Genel Müdürü Volkan Sözmen Oldu

1 saat önce

IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen oldu.

Ibm Türkiye'nin Genel Müdürü Volkan Sözmen Oldu, System.String[]
IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen oldu.

2016 yılından beri IBM Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Defne Tozan ise, IBM Küresel Teknoloji Hizmetleri İş Birimi'nin Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nden sorumlu Genel Müdürü olarak atandı.

Sözmen, Türkiye'de kurumların dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek için IBM'in yapay zeka, bulut, blockchain, büyük veri ve analitik alanlarındaki gelişmiş teknoloji çözümlerini konumlandırmaktan sorumlu olacak.

Volkan Sözmen, kariyer hayatına 1999 yılında bilişim sektöründe başladı. 2003 yılında IBM Türkiye'ye katılan Sözmen, başta bankacılık ve finans, sigorta, telekomünikasyon ve kamu olmak üzere değişik sektörlerden IBM müşterileri ile çalıştı.

Sözmen, Genel Müdür olarak atanmadan önce son olarak IBM'de Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği mezunu olan Sözmen, yine aynı üniversiteden Executive MBA derecesine sahip bulunuyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:01 Kaynak: DHA

Defne Tozan, Orta Doğu, Türkiye, CEO, Ekonomi
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