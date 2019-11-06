Son Dakika Haberleri: IBM ve Bank of America'dan finansal bulut projesi işbirliği
Son Dakika Ekonomi IBM ve Bank of America'dan finansal bulut projesi işbirliği

IBM ve Bank of America'dan finansal bulut projesi işbirliği

7 saat önce

ABD merkezli International Business Machines (IBM) ve Bank of America, müşteri bilgilerini kurum içi sistemlerin dışında tutma konusunda endişeleri olan finansal şirketler için bir kamu bulut işletim hizmeti üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

IBM ve Bank of America'dan finansal bulut projesi işbirliği, System.String[]

ABD merkezli International Business Machines (IBM) ve Bank of America, müşteri bilgilerini kurum içi sistemlerin dışında tutma konusunda endişeleri olan finansal şirketler için bir kamu bulut işletim hizmeti üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Söz konusu işbirliğiyle ilgili şirket yetkilileri, yeni hizmetlerin otomatikleştirilmiş güvenlik araçları ve ileri teknoloji şifreleme araçlarını da kapsadığını belirtirken, IBM bulut hizmetleri başkan yardımcısı Arvind Krishna, bankanın şifreli verilerine erişimin kısıtlı olacağını söyledi ve ekledi:

"IBM'de buluta derin erişimi bulunan kişiler bile söz konusu verilere erişemeyecek."

Krishna ayrıca söz konusu girişimin, gelecek aylarda diğer bankalara da rol modeli olmasını umduğunu belirtti.


International Business Machines, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:34 Kaynak: DHA
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