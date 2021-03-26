İbn Haldun Üniversitesi "Akif'in Sadası" konseri düzenledi - Son Dakika

İbn Haldun Üniversitesi, "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı" kapsamında hazırladığı "Akif'in Sadası" isimli Türk musikisi konserini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Milli şair Ersoy'un şiirlerinden bestelenen eserlerin seslendirildiği ve dinleyicilerle buluşturulduğu Hezarfen Sanat Atölyesi'ndeki konser, İbn Haldun Üniversitesi Youtube Kanalından da yayınlandı.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, konser açılışında yaptığı konuşmada, kurum olarak Mehmet Akif Ersoy'un sadasını yaşatmaya, fikir mirasına mirasçı olmaya talip olduklarını, bu nedenle konsere "Akif'in Sadası" isminin verildiğini söyledi.

Üniversitenin Mehmet Akif'in düşlediği "Asım'ın nesli" misyonunu da gerçekleştirme gayretinde olduğunu kaydeden Şentürk, Mehmet Akif'in bir Kur'an şairi olduğu belirtti.

Konserde icra edilen eserlerin solistliğini, İstanbul Üniversitesi Osmanlı Musikisi Araştırmaları (OMAR) Ses Sanatçısı Alper Akaryıldız üstlendi.

Kanunda İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu kanun sanatçısı Mustafa Tabak, tanburda Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi Gökhan Filizman, ritimde Turgut Yiğit Dalar, neyde ise Can Gülbal yer aldı.