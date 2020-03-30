İbn Haldun Üniversitesi'nde martta 2 bin 579 saatlik online ders işlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İbn Haldun Üniversitesi'nde martta 2 bin 579 saatlik online ders işlendi - Son Dakika Ekonomi

İbn Haldun Üniversitesi'nde martta 2 bin 579 saatlik online ders işlendi

6 saat önce

Uzaktan öğretime devam eden İbn Haldun Üniversitesi'nde (İHÜ) mart ayı boyunca uzaktan öğretim yönetim sistemi Canvas ile 2 bin 579 saatlik online ders işlendi.

İbn Haldun Üniversitesi'nde martta 2 bin 579 saatlik online ders işlendi, System.String[]

Uzaktan öğretime devam eden İbn Haldun Üniversitesi'nde (İHÜ) mart ayı boyunca uzaktan öğretim yönetim sistemi Canvas ile 2 bin 579 saatlik online ders işlendi.

İHÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında kampüslerde eğitime ara verilmesi kararının ardından, üniversitenin hazırlık, lisans ve lisansüstü programlardaki online eğitimleri devam ediyor.

Uzaktan öğretim yönetim sistemi Canvas'ın kullanıldığı İHÜ'de sürecin başlamasının ardından, Diller Okulu'nda 1.529 oturumda toplam 1.251 saat, diğer fakülte ve bölümlerde ise 787 oturumda toplam 1.050 saat olmak üzere toplamda 2 bin 316 oturumda 2 bin 579 saatlik ders işlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, bu dönemde yükseköğretim kurumları arasında örnek gösterilebilecek uygulamalara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak, pandeminin Türkiye'ye de gelme olasılığını öngörerek tedbirlerimizi buna göre aldık. Tüm birimlerimizi seferber ederek var gücümüzle hazırlık yapmaya başladık. Ona göre internet altyapımızı güçlendirdik. Online Öğretim Yönetim Sistemimizi (ÖYS) kurduk.

Canvas programına Big Blue Botton ve Zoom programlarını entegre ettik. Tüm hocalarımıza bunların eğitimini verdik ve hocalarımızdan online deneme dersleri yapmalarını istedik. Bu programların nasıl kullanılacağına dair videolar ürettik."

Eğitim ve geliştirmenin hala devam ettiğini bildiren Şentürk, tüm çalışanlara ve öğrencilere teşekkür etti.

"Her online derse ortalama 11 öğrenci aktif olarak katıldı"

Normal koşullarda öğrencilerin ortalama 10-15 kişilik sınıflarda ders gördüğü İHÜ'de, uzaktan öğretim sürecinde de her online derse ortalama 11 öğrenci aktif olarak katıldı.

Ayrıca bu online ders oturumlarından 1.150 adedi sistemde kaydedildi ve yaklaşık 380 GB boyutunda ders kaydı oluştu.


Üniversitede süreç içinde gelişen duruma uyum sağlamak, YÖK tarafından yükseköğretime ilişkin alınan kararların sağlıklı ve hızlı bir şekilde akademisyenlerle paylaşılması amacıyla "Covid-19 Koordinasyon Kurulu" kuruldu.

Verilen bilgiye göre, personelini de evden çalışmaya yönlendiren kurum, birim içi ve birimler arası toplantıları da online ortama taşındı, toplam 180 oturumda 125 saat toplantı gerçekleştirildi.

Salgının ortaya çıkardığı ruhsal sıkıntıları bertaraf etmek, öğrencilere psikososyal destek vermek amacıyla, İHÜ bünyesindeki Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (REDAM) iş birliğiyle "Psikososyal Destek Birimi" kuruldu.

Birim, öğrenci akademisyen ve çalışanlara online destek vermeye başladı.

Etkinlikler de online ortama taşındı


Açıklamada yer alan bilgiye göre, İHÜ'de eğitim-öğretim süreçlerinin yanı sıra, kültür-sanat ve spor etkinlikleri, sertifika programları ve psikososyal destek hizmetleri de online ortama taşındı.

Satranç turnuvalarından güncel meselelerin tartışıldığı toplantılara, masal okuma saatlerinden şiir dinletilerine varıncaya dek pek çok etkinlik, online platform olarak çoğunlukla Zoom çevrimiçi toplantı uygulamasında yapılıyor.

Bu anlamda, söz konusu etkinlikleri düzenleyen idari birimler ve öğrenciler, 1.744 oturumda toplam 880 saatlik ders-dışı etkinlik ve toplantı gerçekleştirdi.

Diğer yandan İHÜ kütüphanesindeki hizmetler de tüm araştırma, ders kaynakları ve materyalleriyle dijital olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:58 Kaynak: AA

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