Son Dakika Haberleri: İbn Haldun Üniversitesi'nden "Gülümse Çekiyorum" Projesi

İbn Haldun Üniversitesi'nden "Gülümse Çekiyorum" Projesi

21 dakika önce

İbn Haldun Üniversitesi Perspektif Fotoğrafçılık Kulübü, "Gülümse çekiyorum" isimli proje kapsamında, ortopedik engelli gençlere fotoğrafçılık eğitimi veriyor.

İbn Haldun Üniversitesi'nden
İbn Haldun Üniversitesi Perspektif Fotoğrafçılık Kulübü, "Gülümse çekiyorum" isimli proje kapsamında, ortopedik engelli gençlere fotoğrafçılık eğitimi veriyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, fotoğraf makinesi ihtiyacını karşılamak amacıyla yola çıkan kulüp, proje kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından kurulan Engelliler Sarayı'nda her hafta 7 ortopedik engelli gence fotoğrafçılığı öğretiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Perspektif Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı İrem Sülük, engelli olmanın kişinin fotoğraf çekmesine engel olabileceği düşüncesini kabul etmediklerini belirterek, "İnsanların hayatlarına dokunmanın verdiği huzur, başka hiçbir yerde bulunmuyor. Onlara bu eğitimi vererek, belki de ileride ellerine bir meslek geçmesini sağlıyoruz. Belki de streslerini atabilecekleri bir hobileri oluyor. Nihayetinde 'Gülümse çekiyorum', hem onları hem bizi gülümsetiyor. Derslerde çektiğimiz fotoğraflarda hepimizin yüzü gülüyor." ifadelerini kullandı.

Derslerin hem teorik hem de uygulamalı olarak devam ettiğini aktaran Sülük, şunları kaydetti:

"Bu toplam 8 haftalık bir eğitim. 6 hafta sınıfta eğitim gerçekleşecek, 2 haftası gezi olacak. Son hafta hem Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda hem de okulumuzda kursiyerlerimizin çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergimiz olacak. Bu serginin engelli sporcuların, engelli sanatçıların veya engelli olup da bir şeyleri başarmış insanların fotoğraflarından oluşmasını planlıyoruz. Yani sergiyi eğitim verdiğimiz arkadaşların çektiği yine onlar gibi engelli olan arkadaşlarımızın fotoğraflarından oluşturacağız. Arkadaşlarımız, bir şeyler başarmış engelli insanların fotoğraflarını çekerek, güzel bir sergi açmak suretiyle bir başarıya imza atacak. Böylelikle çifte başarı sergilenmiş olacak. Bunun dışında en az iki gezimiz olacak. Aynı zamanda bir salon etkinliği düşünüyoruz. Bu program bir şeyler başarmış engelli kişilerin gelip öykülerini anlatabileceği bir etkinlik olacak."

Proje Koordinatörü Buse Şengül ise "Bir projenin koordinatörü olmak demek, çok fazla sorumluluk üstlenmek anlamına geliyor. Süreç içerisinde zorlandığım anlar oldu ama sabırla ve azimle bu anlamlı projeyi hayata geçirmek için çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:34 Kaynak: AA

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