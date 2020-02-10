İbn Haldun Üniversitesi'nin

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından İstanbul'un merkezinde, tarihi Süleymaniye Medreseleri'nde gerçekleştirilen "Akademik Kariyer Hazırlık Okulu"nda 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ve mezunlar, 4 hafta boyunca Cumartesi günleri saygın bir akademik kadronun gözetiminde yürütülecek zengin içerikli sosyal bilimler atölyelerine katılma imkanına sahip oluyor.



İHÜ'den yapılan açıklamada, sosyal bilimler alanında uluslararası araştırma odaklı eğitim anlayışıyla ön plana çıkan üniversitenin, akademik kariyer planı yapan öğrencilere ve mezunlara yol gösterecek önemli bir program başlattığı bildirildi.



Öğrencilerin akademik kariyer planlarını daha bilinçli bir şekilde yapmaları için 8 Şubat'ta kapılarını açan İHÜ Akademik Kariyer Hazırlık Okulu, ilk gün sabah bölümünde Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, Prof. Dr. Fuat Erdal, Prof. Dr. Erik Ringmar, Prof. Dr. Ramazan Aras, Prof. Dr. Yüksel Özden, Prof. Dr. İzzet Bozkurt, Doç. Dr. Ümit Hacıoğlu ve Doç. Dr. Burhan Köroğlu'nun katıldığı dersler öğrencilerle buluştu. Ayrıca, ilk gün programında Dr. Nagihan Haliloğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı "Akademik Okuma ve Yazma Becerileri Nasıl Kazanılır" konulu bir seminer de düzenlendi.



İHÜ'de akademik kariyer düşünenlere özel indirim



Süleymaniye Külliyesi medreselerinde gerçekleştirilen Akademik Kariyer Hazırlık Okulu'na, Türkiye'deki tüm üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile henüz lisansüstü başvurusu yapmamış mezunlar ücretsiz olarak başvurabiliyor. Bu kapsamda lisansüstü adayları, 8 Şubat'tan başlayarak 4 hafta boyunca her Cumartesi, saygın bir akademik kadronun gözetiminde yürütülecek zengin içerikli sosyal bilimler atölyelerine katılma imkanına sahip olacak.

İleri düzey İngilizce eğitimlerinin de verileceği Akademik Kariyer Hazırlık Okulu katılımcıları, ayrıca Türkiye ve dünyada lisansüstü eğitime dair her türlü sorularına cevap bulabilecekleri bir rehberlik hizmetinden yararlanacak. Hazırlık okulunu tamamlayan adaylara katılım belgesi de verilecek. Katılım belgesi alanlar, ayrıca İbn Haldun Üniversitesi'nin lisansüstü programlarına başvurup kabul almaları halinde, özel indirimlerden yararlanacak.



Farklı bölümlerden pek çok öğrenci kabul edildi



Yurt dışı yüksek lisans ve doktora süreçleri başvuru süreçlerinden, akademik okuma ve yazma becerileri kazanmaya, yabancı dil sınavlarında başarıyı yakalamanın püf noktalarından araştırma önerisi hazırlamaya, lisansüstü eğitime dair birçok konuda, alanında uzman isimler bilgi, görgü ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Hazırlık okuluna, lisansüstü eğitimi almayı düşünen felsefe, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, özel hukuk, sosyoloji, eğitim kurumları işletmeciliği, işletme, radyo televizyon ve sinema gibi bölümlere ilgi duyan öğrenciler ve mezunlar kabul ediliyor. İHÜ Akademik Kariyer Hazırlık Okulu 29 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek son hafta dersleriyle sona erecek.