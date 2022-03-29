İbn Haldun Üniversitesinde İstanbul Yazım Merkezi Projesi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
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İbn Haldun Üniversitesinde İstanbul Yazım Merkezi Projesi'nin açılışı yapıldı

29.03.2022 16:23
İbn Haldun Üniversitesinde İstanbul Yazım Merkezi Projesi'nin açılışı yapıldı

İbn Haldun Üniversitesinde açılışı gerçekleştirilen İstanbul Yazım Merkezi Projesi ile kurmaca yazarlığı, akademik yazım, editörlük gibi yaratıcı özellik taşıyan meslekler için nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve kaliteli eserler üretilmesi hedefleniyor.

İbn Haldun Üniversitesinde açılışı gerçekleştirilen İstanbul Yazım Merkezi Projesi ile kurmaca yazarlığı, akademik yazım, editörlük gibi yaratıcı özellik taşıyan meslekler için nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve kaliteli eserler üretilmesi hedefleniyor.

Projenin açılışı dolayısıyla İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesindeki Öğrenci Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Proje Komisyonu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Melike Günyüz, sanatçı adaylarının yazım alanında özgür, özgün fikirler üretebilmelerine ve kendilerini ifade edebilmelerine imkan sağlayacak altyapıyı hazırlamak istediklerini söyledi.

İstanbul Yazım Merkezi Projesi'nin, Türkiye ve İstanbul'un ihtiyaç ve şartlarıyla uyumlu, yerel kaynaktan beslenen, ulusal ve uluslararası arenalarda rekabet edebilen multidisipliner bir eğitim modeli olacağını anlatan Günyüz, "Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de artık destan, masal ve mitlerden yeniden üretilen kurmaca eserlere rastlıyoruz. Hali hazırda buradaki amaçlarımızdan birisi de yazarlık eğitimimizle üretilen eserlerin editörlük ve yayıncılık eğitimimizle edisyonunun sağlanması ve en çok konuşulan dillerden ikisine çevrilerek dünyanın entelektüel camiasına duyurulmasıdır." diye konuştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise projede emeği bulanan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. İTO olarak kültürün de bir ekonomik değeri bulunduğuna inandıklarını dile getiren Kuralay, "Kültür ekonomisi de denilebilir bir nevi bu duruma. Kültür ekonominin bir parçası olarak burada yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Törene İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da katıldı.

İstanbul Yazım Merkezi Projesi

İstanbul Kalkınma Ajansının desteği, İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi yürütücülüğü, İstanbul Ticaret Odası ve Basın Yayın Birliği paydaşlığında çalışmalarına başlanan İstanbul Yazım Merkezi Projesi ile kurmaca yazarlığı, akademik yazım, editörlük gibi yaratıcı özellik taşıyan meslekler için nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve kaliteli eserler üretilmesi hedefleniyor.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ve Müfredat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Fikri Mülkiyet Destek ve Danışmanlık Birimi ve Kök Metinler Yazım Birimi gibi çeşitli birimlerin kurulacağı proje kapsamında, ayrıca Yetenek Geliştirme Eğitim Programı ve Editörlük ve Yayımcılık Eğitim Programı ile yazım alanında yetenekli gençlere ulaşılması amaçlanıyor.

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İbn Haldun Üniversitesi, Başakşehir, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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