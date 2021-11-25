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İbn Haldun Üniversitesinde "Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına" başlıklı etkinlik düzenlendi - Son Dakika

İbn Haldun Üniversitesinde "Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına" başlıklı etkinlik düzenlendi

25.11.2021 16:20
İbn Haldun Üniversitesinde "Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına" başlıklı etkinlik düzenlendi

İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına" başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına" başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, etkinlikteki konuşmasında Türk Konseyinin kuruluşuna ilişkin bilgi verdi.

İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin birçok açıdan tarihi bir zirve niteliği taşıdığını belirten Amreyev, şunları anlattı:

"Türk dünyası önemli bir döneme giriyor. Zirve esnasında tarihi kararlar alındı. Türk Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatı oldu. Bu, çok önemli bir karar. Cumhurbaşkanlarımız Türk dünyasının 2040 vizyonunu kabul ettiler. Türk dünyasındaki ilk ortak mali mekanizma olarak Türk Yatırım Fonu kuruldu. Türk Devletleri Teşkilatı aile meclisi olma özelliğini koruyacak ama üçüncü ülkelerle iş birliği de geliştirecek."

Amreyev, eğitim alanında da Türk devletleri arasında çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz de hem global hem de gücünü geçmişten alan, geleceğe yürüyen bir üniversite olma hayalleri bulunduğunu ifade etti.

Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini başka merkezlerin de takip edeceğini kaydeden Gündüz, "Türk dünyasının kaynaşmasına, yakınlaşmasına ve her alanda dayanışmasına zemin hazırlayacak insan kaynağının yetiştirilmesi, fikirlerin oluşturulması, projelerin hazırlanmasıyla ilgili olarak öğretim üyelerimize ve gençlere büyük fırsatlar düşüyor. İbn Haldun Üniversitesi olarak Türk Devletleri Teşkilatı için her türlü yardıma hazırız." dedi.

"Türk Devletleri Teşkilatıyla, yeni hüvviyetiyle yeni gücüyle çok yakın çalışmayı arzu ediyoruz"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanvekili Bilal Erdoğan da Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin bir yol haritası belirlediğini ve kısa zamanda merkez bünyesinde güzel çalışmalar yapılacağını dile getirdi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yılına denk gelen önemli bir dönüm noktasında, Türk Devletleri Teşkilatı gibi Türk dünyasının kudretinin daha üst noktalara ulaşmasına yönelik tarihi bir adım atıldı. Ben, 2015 yılından bu yana Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı sıfatıyla geleneksel sporların çok güçlü olduğu bu coğrafyada temaslarda bulundum, birçok ülkeye mekik dokudum, birçok görüşmeler yaptım. Geldiğimiz noktada potansiyelin açığa çıkmaya başladığını görmek çok önemli. Biz de üniversitemiz olarak akademik yönüyle bu çalışmalara destek olmak istiyoruz. Merkezimizin çalışmaları sadece Türk Devletleri Teşkilatıyla ilgili olmayacak, aynı zamanda bütün bölgenin enerji güvenliğinden uluslararası ticaretine, siyasi yönleriyle uluslararası ilişkilerine varıncaya kadar çalışmalar yapılacak. İnşallah biz Türk Devletleri Teşkilatıyla, yeni hüvviyetiyle yeni gücüyle çok yakın çalışmayı arzu ediyoruz."

İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yaşar Sarı ise Türk devletleri ve toplulukları arasında kültür, dil ve medeniyet coğrafyası mensubiyet bağlarının söz konusu olduğunu dile getirerek, "Bu bağların siyasi, ekonomik, güvenlik, eğitim, enerji ve çevre gibi alanlarda da pekiştirilip ortak bilimsel bir altyapının oluşturulmasına ihtiyaç var. Bu ihtiyacı karşılamak için de merkezimiz kuruldu. Merkezimizin temel hedefi Türk dünyasındaki ilmi iş birliğini sağlamak." diye konuştu.

Programa İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İbn Haldun Üniversitesinde Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına başlıklı etkinlik düzenlendi
İbn Haldun Üniversitesinde Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına başlıklı etkinlik düzenlendi
İbn Haldun Üniversitesinde Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına başlıklı etkinlik düzenlendi
İbn Haldun Üniversitesinde Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına başlıklı etkinlik düzenlendi
İbn Haldun Üniversitesinde Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına başlıklı etkinlik düzenlendi

İbn Haldun Üniversitesi, Haydar Aliyev, Avrasya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İbn Haldun Üniversitesinde 'Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına' başlıklı etkinlik düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbn Haldun Üniversitesinde "Türk Konseyinden Türk Devletleri Teşkilatına" başlıklı etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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