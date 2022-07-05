İbn-i Sina yıllar öncesinden bulmuş, müthiş meyve kavunun kabuğu kan trafiğini hizaya sokuyor

İslam dünyasının en büyük alimi ve doktorlarından biri olarak görülen İbn-i Sina'nın uzun dönemler öncesinde uyguladığı yöntemler, günümüzde dahi kullanılmaya devam ediyor. Günümüzde faydalarından yararlanılan İbn-i Sina yöntemlerinden biri de kavun kabuğuyla ilgili tarifler.

KABUKLARI, EN AZ KAVUN KADAR FAYDALI

Kavun, çarşıda, pazarda ve manav tezgahlarının baş köşesinde yerini çoktan aldı. Yaz aylarının simgelerinden biri olan kavun hakkında yıllarca aynı hatayı yaptık. Kavun kabukları da en az kavun kadar faydalı.

ÖNEMLİ TAVSİYELERİ VAR

Erken tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina kavun kabuğunu işaret ederek önemli tavsiyelerde bulunuyor. Kitabında kavun kabuğunun faydalarından söz eden İbn-i Sina, özellikle kavun kabuğunu kaynatıp suyu içildiğinde sindirim sistemine iyi geldiğini belirtiyor.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ FAYDALARI VAR

Kavun kabuğu, cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok yönde kullanılabilir. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavun kabuğunun faydaları arasında sedef ve egzamaya olan faydaları da dikkat çekiyor.

İŞTE KAVUN KABUĞUNUN FAYDALARI: