İbni Sina Hastanesinin arşivinde yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İbni Sina Hastanesinin arşivinde yangın çıktı - Son Dakika

İbni Sina Hastanesinin arşivinde yangın çıktı

6 saat önce

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İbni Sina Hastanesinin arşivinde yangın çıktı, System.String[]

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi arşiv bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, içerideki dumanı da uzatılan bir boruyla tahliye etti. Kısa sürede söndürülen yangında, bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale geldi. Yangında arşiv odasında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından belirlenecek.

(Musa Erdoğan/İHA)

Ankara Üniversitesi, İtfaiye, Sina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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