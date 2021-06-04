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'İbnülemin Mahmud Kemal İnal' sergisi Fatih'te tarih ve sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

'İbnülemin Mahmud Kemal İnal' sergisi Fatih'te tarih ve sanatseverlerle buluştu

04.06.2021 17:42
'İbnülemin Mahmud Kemal İnal' sergisi Fatih'te tarih ve sanatseverlerle buluştu, System.String[]

Cam Küp Sanat Galerisi'nin ilk etkinliği olarak İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle "İbnülemin Mahmud Kemal İnal" sergisi tarih ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Cam Küp Sanat Galerisi'nin ilk etkinliği olarak İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle "İbnülemin Mahmud Kemal İnal" sergisi tarih ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Haluk Alkan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Musikisi Korosu Şefi Mehmet Güntekin, hattat Dr. Ali Rıza Özcan, kütür tarihçisi yazar Dursun Gürlek ve gazeteci yazar Şamil Kucur katıldı.

Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı Turan, sergide İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ı zengin külliyatıyla, güçlü hafızasıyla, derin tarih ve biyografi bilgisiyle, ince zevkleriyle "kemalat sahibi" bir şahsiyeti kısmen de olsa anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Süleyman Nazif'in İbnülemin hakkında söylediği "Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine." sözünü hatırlatan Turan, "Şehirler, bir eser ortaya koyanların şerefiyle şereflenir. Mekanlar da makamlar da böyledir. Fatih'imize baktıkça İbnülemin'in duygu ve düşünce dünyamızdaki yeri daha da derinleşiyor. Fatih, İbnülemin gibi büyük isimlerin mirasıyla ruhunu buluyor." dedi.

Serginin danışmanlarından Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ise yaptığı açıklamada, sergide İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın hayatı boyunca biriktirdiği koleksiyonundan seçme parçalar yer aldığını belirtti.

Çoruk, sergideki eserlerin İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nden ilk kez çıktığına işaret ederek, "İbnülemin Mahmut Kemal İnal, vefatından önce 1949'da yazma eserlerden oluşan kütüphanesini ve zengin hat koleksiyonunu İstanbul Üniversitesi'ne bağışlamıştı. O tarihten beri İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde muhafaza edilen İbnülemin Koleksiyonu, ilk kez bir seçki ile izleyicinin ilgisine sunuluyor." diye konuştu.

Serginin danışmalığını İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Dr. Ali Rıza Özcan üstlenirken küratörlüğünü ise Osman Özsoy gerçekleştirdi.

İbnülemin hat koleksiyonundan 33 parçanın yer aldığı sergide, Şeyh Hamdullah, Hafız Vahdeti, Mahmud Celaleddin, Mehmed Es'ad Yesari, Necmeddin Okyay gibi önemli hattatların eserlerinin yanı sıra İbnülnülemin'in hayatından fotoğraflar, kitaplarının el yazma nüshaları ve kişisel eşyaları yer alıyor.

86 yıllık ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, ilme adayan yazar ve koleksiyoner İbnülemin Mahmud Kemal İnal'i anlatan sergi, 2 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

'İbnülemin Mahmud Kemal İnal' sergisi Fatih'te tarih ve sanatseverlerle buluştu

İbnülemin Mahmud Kemal İnal, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Fatih, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'İbnülemin Mahmud Kemal İnal' sergisi Fatih'te tarih ve sanatseverlerle buluştu - Son Dakika Magazin


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