İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, yıllar sonra İbo Show ile ekranlara geri döndü. Her hafta programında birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Tatlıses, bir bölümde de ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'yi ağırlayacak.

YILLAR SONRA AYNI ELBİSEYİ GİYECEK

Ekinci, yıllar önce katıldığı İbo Show'da giydiği kırmızı iddialı elbisesinin aynısını yaptırdı. Ekinci, elbisesini paylaşarak "Yakında sürpriz" ifadelerini kullandı. Ekinci, diğer paylaşımında ise "Bu elbiseyi hatırlayanlar var mı? Tekrar yeniden aynısı yapıldı. O bizim büyüğümüz abimiz o bize her zaman destek oldu. O zamanlar öyle eğlencesine" dedi.