İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu

Star TV ekranlarında her cumartesi izleyici ile buluşan 'İbo Show'un bu haftaki konukları, Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray oldu.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programın 20. bölümüne, Defne Samyeli damgasını vurdu. Program için simsiyah transparan bir tulum tercih eden Samyeli, gecenin devamında şarkı söyledi. Ancak sahnede detone olduğu görülen ünlü sunucu, sosyal medyada diline düştü.

Twitter üzerinden Samyeli'nin hem kıyafetini hem de sesini eleştiren kullanıcılar, ünlü isme ağır yorumlarda bulundu.

İşte Defne Samyeli'ye gelen bazı yorumlar:

"Allah herkese yirmi yıl ses eğitimi alıp da sesi bir halta yaramayan Defne Samyeli özgüveni versin."

"Defne Samyeli'yi araya kaynar diye mi çağırdınız abi."

"Pandemi sıkıntısı yetmiyormuş gibi bir de bunun üstüne Defne Samyeli'nin şarkıcı olması... Kurtaran yok mu bizleri?"

"Defne Samyeli dinleyince müzikle arama mesafe koymaya karar verdim."

"Ülkeye bak Defne Samyeli, İbo Show'a çıkıp şarkı söylüyor."