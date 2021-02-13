İBO SHOW'DAKİ YER KRİZİNİN PERDE ARKASI





Taraflar konuyla ilgili olarak& ;Magazinsortie.com& ;Yayın Yönetmeni& ;gazeteci& ;Olcay Ünal& ;Sert'e konuştu.





Bunun üzerine olaylı İzmir Fuarı kadrosunda 1984 yılında neler yaşandığını sizler için araştırdık.





İZMİR FUARI'NDA NELER YAŞANMIŞTI

& ;Konser ilanında& ;yer almazken yerine& ;ilave edilmişti.& ;Fuar demek olay demek, fuar demek keşmekeş demek, savaş demek ama yine de her şey demek... Sanatçılar için vazgeçilmeyen sevda demek... Bugüne kadar fuar kuralı hiç değişmedi... Belki çok dostluklar kuruldu ama daha da fazla düşmanlıklar doğdu. ve bu yıla kadar fuar olayı bu şekilde sürdü gitti. & ;Bu yıl kural değişti mi? Elbette ki hayır.. İşte en somut örnek.& ;en sonunda müzik yaşamı uzun yıllara dayanan Gülden Karaböcek'in de sabrının taşmasına neden oldu.& ;Nitekim resti anında karşılığını verdi ve daha önce yazdığımız& ;& ;başlıklı yazımız doğru çıktı.& ;