İBO SHOW'DAKİ YER KRİZİNİN PERDE ARKASI

Taraflar konuyla ilgili olarak& ;Magazinsortie.com& ;Yayın Yönetmeni& ;gazeteci& ;Olcay Ünal& ;Sert'e konuştu.

& ;"Stüdyo da cep telefonu ile çekim yapmak yasaktı. Görüntüleri bizde sosyal medya da gördük. Annemin haberi bile yoktu, ben söyledim. ve ben de orada içeride izledim. Kesinlikle Ayşe Mine'nin anlattığı gibi birşey olmadı. Bu tür saçma sapan konularla Annemin üzülmesini istemem. Şarkıcı Onur Akay da, daha önce düet yaptığı Ayşe Mine ile tek taraflı konuşarak haberi medyaya servis etmiş, yaşananlar kesinlikle orada yazıldığı gibi değil. Aralarının açılması 1984 yılında ki İzmir Fuarı kadrosundan Ayşe Mine'nin çıkarılmasına dek uzanıyor." dedi.Şarkının atmosferini hepimiz yaşarken orada stüdyo da bir kıpırdanmalar oldu. Baktım ki Ayşe kendini fasılın dışına, grubun dışına attı. O an ne olduğunu anlayamadım ve onu yanıma aldım devam ettim. Sizin de yazdığınız gibi insanlar sevdikleriyle yan yana olmak istiyorlar sevdikleriyle tabi, öyle tahmin ediyorum. Ben böyle polemikler üzerine girmeyi sevmiyorum. Tabi tatlıya bağlandı sonrasında finalde hep birlikte şarkılarımızı söyledik. Malesef zaman zaman oluyor be Olcay'cım insanlar kendi kendilerine göre bir yer seçiyorlar. ve istedikleri olmayınca da strese giriyorlar.. İnsanların iç duygularını bilemem ama bize yakışan sıcak duygular sunmak. Programda da elimden geleni yaptım. Onlar birbirleriyle pek konuşmadılar... Her nedense kendi aralarında suskun kalmayı tercih ettiler. Belki sevgilerinden saygılarından ama ben böyle yansımasını istemezdim aslında. İttirme oldu mu olmadı mı ben bilemem... Olayın kahramanları yaşananları daha iyi bilir. Yaşananlar ilginç tabi, eski sanatçılar kol kola sımsıcak olması gerekirken böyle haber olunca insanların ilgisini çekiyor tabi... Ayrıca hepsi benim dostlarım, en azından finalde barışarak gittiler." dedi.