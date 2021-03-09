İbo Show ekranlara veda mı ediyor?

Her hafta konuklarıyla gündeme gelen İbo Show hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Uğradığı silahlı saldırı sonrası televizyonlara ve sahnelere ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra ekran klasiği olan programı İbo Show ile yeniden yayın hayatına başlamıştı. Ancak kısa sürede büyük başarı elde edip yüzleri güldüren program, reytinglere yenik düştü.
REYTİNGLERDE GERİLEDİ
Star TV'nin cumartesi akşamları yayınlanan eğlence programı, aynı gün izleyici karşısına çıkan rakipleri, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı gibi güçlü yapımlar nedeniyle reytinglerde 8. sıraya kadar geriledi.
HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
Yaşattığı hayal kırıklığı nedeniyle programın, final yapacağı konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten ve kanal yönetimin henüz açıklama gelmedi.
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