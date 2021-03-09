İbo Show ekranlara veda mı ediyor?

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana dönen ve her hafta gündem olan İbo Show reytinglerde isteneni veremedi. Peki İbo Show final mi yapacak? İşte sıcak gelişmenin perde arkası...





Her hafta konuklarıyla gündeme gelen İbo Show hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Uğradığı silahlı saldırı sonrası televizyonlara ve sahnelere ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra ekran klasiği olan programı İbo Show ile yeniden yayın hayatına başlamıştı. Ancak kısa sürede büyük başarı elde edip yüzleri güldüren program, reytinglere yenik düştü.



REYTİNGLERDE GERİLEDİ



Star TV'nin cumartesi akşamları yayınlanan eğlence programı, aynı gün izleyici karşısına çıkan rakipleri, Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı gibi güçlü yapımlar nedeniyle reytinglerde 8. sıraya kadar geriledi. HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ Yaşattığı hayal kırıklığı nedeniyle programın, final yapacağı konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten ve kanal yönetimin henüz açıklama gelmedi.

YORUMLAR (1) zeynep: Aman final yapmasın, evlenecegi kız kacar, barısan kızı yine darılır, para varsa yanındalar yoksa toz olur giderler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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