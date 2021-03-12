İbo Show final yapacak mı? Yapımcıdan açıklama geldi

9 yıl aradan sonra İbo Show ile yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, Star TV ekranlarında Cumartesi gecelerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

'ÇEKİMLERE DEVAM EDİYORUZ'

Son dönemde İbo Show'un final yapacağı yönündeki haberler hayranlarını üzerken, programın yapımcısı Polat Yağcı, final iddialarıyla ilgili konuştu. İddiaları yalanlayan Yağcı, "Çekimlere devam ediyoruz" diyerek İbo Show hayranlarının yüreğine su serpti.

TATLISES'E SÜRPRİZ ÖDÜL

Öte yandan 2. Sayfa'nın haberine göre; İbo Show'un 16 bölüm daha uzatıldığı ve İmparator'a programdaki başarısı nedeniyle 750 bin TL'lik cip hediye edildiği iddia edildi.



