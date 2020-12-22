İbo Show'un 7. bölüm konukları belli oldu! Birbirinden ünlü isimler programa renk katacak

Ekranların sevilen yüzü ve sevilen sesi İbrahim Tatlıses 7 haftadır programına Türkiye'nin en sevilen, en özlenen seslerini ve yeteneklerini çıkarmaya devam ediyor. İbo Show'da bu hafta da yine sevilen müzisyen ve oyuncular olacak.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER KONUK OLUYOR

İbo Show'un bu haftaki konukları Saba Tümer, Coşkun Sabah, Linet ve Okan Bayülgen olacak. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show'un yeni bölümü 26 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses, Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamı. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Örneğin, bunlardan, "Tatlıses Çiğköfte" hala devam etmektedir. "Ayağında Kundura" türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.