İbo Show'da Ebru Yaşar'ın eski görüntülerine İbrahim Tatlıses'ten esprili yorum: Değişmemişsin
24.01.2021 00:37
İbo Show'a konuk olan Ebru Yaşar'ın eski görüntülerine İbrahim Tatlıses, "Değişmemişsin" diye espri yaptı. Sosyal medyada ise "Yıllar geçtikçe gençleşmiş" yorumları yapıldı.
Uzun yıllar sonra tekrar yayın hayatına dönen İbo Show bu hafta da yine bomba gibiydi. Son bölümden Ebru Yaşar'ın nostaljik görüntülerine de yer verildi.
"YILLAR GEÇTİKÇE GENÇLEŞMİŞ"
İbrahim Tatlıses'in 15 yıldır küs olduğu şarkıcı Ebru Yaşar'ın eski görüntüleri herkesi şaşırttı. Estetikli haliyle çok konuşulan Ebru Yaşar'ın programda yayınlanan nostaljik görüntülere İbrahim Tatlıses'ten esprili bir yorum geldi. Ebru Yaşar'a "Değişmemişsin" diyen İbo, herkesi güldürdü. Ebru Yaşar'ın eski halini gören sosyal medya kullanıcıları ise "Yıllar geçtikçe gençleşmiş" yorumunu yaptı.
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