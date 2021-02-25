İbo Show'un konukları belli oldu

Star'da yayınlanan 'İbo Show', eğlence ve kahkahaya doyacağınız çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak.

Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan 'İbo Show'; Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu, Sevcan Orhan ve Mümin Sarıkaya ile 27 Şubat Cumartesi gecesine damgasını vuracak.