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İbradı'da aileler kütüphanede buluşuyor - Son Dakika

İbradı'da aileler kütüphanede buluşuyor

12.11.2021 09:57
İbradı'da aileler kütüphanede buluşuyor

Antalya'nın İbradı ilçesinde Ailelere Kütüphaneleri Anlatma ve Yaşatma (AKAY) Projesi başladı.

Antalya'nın İbradı ilçesinde Ailelere Kütüphaneleri Anlatma ve Yaşatma (AKAY) Projesi başladı.

İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen proje kapsamında ilk gün pilot olarak belirlenen 7 aile, kütüphanede buluştu.

İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Oğuz Kuru, kütüphanelerin sadece kitap alınıp verilen, ders çalışılan yerler olmadığını belirtti.

Ailelerin kütüphanelere gelmesi için AKAY Projesini başlattıklarını aktaran Kuru, "Kütüphaneler günümüzde kültürün ve sanatın kalbi, insanların aileleriyle keyifli zaman geçirdikleri birer yaşam merkezi halini almıştır. AKAY ile de çocuklarımızın gelişiminde aileler en önemli yapı taşını oluşturacaktır." diye konuştu.

Proje kapsamında aileler çocuklarıyla kitap okuyup, zeka geliştirici oyunlar oynadı.

İbradı'da aileler kütüphanede buluşuyor
İbradı'da aileler kütüphanede buluşuyor
İbradı'da aileler kütüphanede buluşuyor
İbradı'da aileler kütüphanede buluşuyor

Hisarcık, Antalya, İbradı, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İbradı'da aileler kütüphanede buluşuyor - Son Dakika


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