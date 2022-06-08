İbradı'da atıl alanlara ekilen buğdayda hasat dönemine yaklaşılıyor - Son Dakika
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İbradı'da atıl alanlara ekilen buğdayda hasat dönemine yaklaşılıyor

08.06.2022 13:32
İbradı'da atıl alanlara ekilen buğdayda hasat dönemine yaklaşılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İbradı ilçesinde atıl durumdaki tarım alanlarına ekimi yapılan buğdayların gelecek ay hasadına başlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İbradı ilçesinde atıl durumdaki tarım alanlarına ekimi yapılan buğdayların gelecek ay hasadına başlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla başlatılan ata tohumu desteği, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

İbradı'da aralıkta dağıtılan ve ekimi yapılan kara kılçık ve kayra cinsi buğday tohumları, başak haline dönüştü. Gelecek ay hasat edilecek buğdaydaki verim, üreticileri sevindirdi.

Ürünlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Salih Yamansoy, çiftçilere belediyenin tohum, kendilerinin de ekipman ve malzeme desteği verdiklerini belirtti.

Tohumlardan ürün almaya başladıklarını ifade eden Yamansoy, hem atıl vaziyetteki arazilerin ekonomiye kazandırıldığını hem de çiftçilere katkı sağlandığını kaydetti.

Ürünlü Mahalle Muhtarı Lütfullah Yamansoy da Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma alanında önemli destekler verdiğini bildirdi.

Hasat edilen ürünlerden dörtte birinin Büyükşehir Belediyesine verileceğini ve ekim döneminde tohum olarak yeniden çiftçilere destek amaçlı dağıtılacağını aktaran Yamansoy, "Bu yılki verim üreticimizin yüzünü güldürdü. Bu tür destekler tarımın gelişmesi açısından son derece önemli." dedi.

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Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbradı'da atıl alanlara ekilen buğdayda hasat dönemine yaklaşılıyor - Son Dakika

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