İbradı'da Hacivat ve Karagöz etkinliği yapıldı - Son Dakika
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İbradı'da Hacivat ve Karagöz etkinliği yapıldı

16.04.2022 12:36
İbradı'da Hacivat ve Karagöz etkinliği yapıldı

Antalya'nın İbradı ilçesinde ramazan eğlencesi kapsamında Hacivat ve Karagöz gösterisi düzenlendi.

Antalya'nın İbradı ilçesinde ramazan eğlencesi kapsamında Hacivat ve Karagöz gösterisi düzenlendi.

İlçe Halk Kütüphanesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Devlet Tiyatrosu ve İbradı Belediyesi iş birliğince bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğine çocuklar ilgi gösterdi.

Halk Kütüphanesi Sorumlusu Oğuz Kuru yaptığı konuşmada, ilçede ilk defa böyle bir etkinliğin yapıldığını söyledi.

Kuru, etkinlik sayesinde çocukların Karagöz ve Hacivat'ı tanıma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İbradı'da Hacivat ve Karagöz etkinliği yapıldı - Son Dakika


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