İbradı'da karla kaplanan yollar açıldı - Son Dakika

İbradı ilçesinde karla kaplanan yollar, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı İbradı İlçe Hizmet Birimi ekipleri karla kaplanan yolların açılması için çalışma başlattı. Ekipler greyderle karları küreyerek yolları açtı.

Ekipler yüksek bölgelerde bulunan kırsal mahallerin yollarının kapanmaması için bölgede nöbet tutuyor.