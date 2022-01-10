İbradı'da kitap okuma oranları arttı - Son Dakika

İbradı ilçesinde kitap okuma oranının arttığı bildirildi.

İbradı Halk Kütüphanesi Müdürü Oğuz Kuru öncülüğünde, kitap okuma alışkanlığının artırılması için "Kainatın Başkenti İbradı Okuyor Projesi" ile ebeveynleri çocuklarıyla birlikte kütüphaneye çekmeye yönelik Ailelere Kütüphaneleri Anlatma ve Yaşatma (AKAY) Projesi hayata geçirildi.

İbradı Belediyesi işbirliğinde ise "1. İbradı Çocuk Oyunları Şenliği", "Hayal Ediyorum Resmediyorum" ve "Örgü Atölyesi" başta olmak üzere kitap okumaya teşvik eden 102 etkinlik gerçekleştirildi.

Proje ve etkinlikler sayesinde kütüphane üye sayısı 2021'de önceki yıla oranla yüzde 43 artarak 815'e ulaştı. Kütüphaneden ödünç alınan materyal sayısı da 6 bin 609'a ulaştı.