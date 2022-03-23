İbradı'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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İbradı'da Nevruz Bayramı kutlandı

23.03.2022 10:00
İbradı'da Nevruz Bayramı kutlandı

Antalya'nın İbradı ilçesinde Nevruz Bayramı kutlandı.

Antalya'nın İbradı ilçesinde Nevruz Bayramı kutlandı.

İbradı Halk Kütüphanesi tarafından, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bahar bayramını kutlamak için program düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Nevruz konulu şiirler okudu, yumurta tokuşturma, demir dövme etkinliği yapıldı.

Tören, Ormana Mustafa Nazmi Demiröz İlkokulu öğrencilerinin halk oyunu gösterisi ve ödül töreniyle sona erdi.

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Nevruz Bayramı, Antalya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İbradı'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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