Tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 14.09.2023 09:43

Antalya'nın İbradı ilçesinde bir sürücü, kamyonetinin altında kalarak hayatını kaybetti. Ekici, rampada lastiğine tuğla koyduğu sırada tuğlanın kırılmasıyla hareket eden aracın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın İbradı ilçesinde, rampada hareket etmesin diye lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü İsmail Ekici, hayatını kaybetti.

HAREKET EDEN ARACIN ALTINDA KALDI

İsmail Ekici, Üzümdere Mahallesi'nde bir restoranın önündeki rampada kamyonetinden inerek, lastiğin arkasına tuğla koydu. Bu sırada tuğlanın kırılmasıyla hareket eden aracın altında kalan Ekici ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rampada lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü öldü
Rampada lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü öldü
Kaynak: AA

Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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