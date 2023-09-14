Tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın İbradı ilçesinde, rampada hareket etmesin diye lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü İsmail Ekici, hayatını kaybetti.

HAREKET EDEN ARACIN ALTINDA KALDI

İsmail Ekici, Üzümdere Mahallesi'nde bir restoranın önündeki rampada kamyonetinden inerek, lastiğin arkasına tuğla koydu. Bu sırada tuğlanın kırılmasıyla hareket eden aracın altında kalan Ekici ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.