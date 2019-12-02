İbradı'daki okulların yağmur sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü İbradı'da okul bahçelerinde yağmur sonrası yaşanan göllenme sorununu çözdü. ASAT ekipleri yağmur suyu drenaj altyapısı için çalışma gerçekleştirdi.



İbradı'da bulunan Şeref Erdoğan Anaokulu, Nefise Yılmaz İpek İlköğretim Okulu ve Nejla Yaşar Duru Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kışın yağışlardan etkilenen öğrenci ve öğretmenler için ASAT çalışma başlattı. Okul bahçelerinde yağışlar sonrası oluşan su birikintileri ile ilgili şikayetleri dikkate alan ASAT İbradı Şube Müdürlüğü, çevreden gelen yağmur suyunu planlı şekilde tahliye ederek, sorunu ortadan kaldırdı.



ASAT İbradı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okulların bahçe girişlerine drenajı sağlayacak borular döşendi ve mazgallar monte edildi. Böylece yağmur suları borularla taşınarak tek noktaya toplandı ve dere yatağına boşalacak şekilde yapılandırıldı. - ANTALYA