İbradı ilçesindeki Altınbeşik Mağarası ziyarete açıldı - Son Dakika

İbradı'da bulunan ve imzalanan sözleşmeyle işletmesi İbradı Belediyesine verilen Altınbeşik Mağarası, ziyarete açıldı.

Açılışın ilk gününde ziyaretçi akımına uğrayan mağara, etrafında stant açan bölge esnafını da mutlu etti.

Belediye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hizmete açılan Altınbeşik Mağarası'na gelen ziyaretçiler botla mağara gezisinin keyfini çıkartıyor.

Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, "Altınbeşik Mağarası yoğun bir ilgi ve ziyaretçiyle açıldı. Yoğun ilgi bizleri mutlu etti. İbradı Belediyemizce ziyaretçilerimizin hizmeti için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.