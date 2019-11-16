Son Dakika Haberleri: (İbrahim abi) Gazeteci Saymaz'a Efeler'de büyük ilgi
Son Dakika Güncel (İbrahim abi) Gazeteci Saymaz'a Efeler'de büyük ilgi - Son Dakika

(İbrahim abi) Gazeteci Saymaz'a Efeler'de büyük ilgi

6 saat önce

Gazeteci Yazar İsmail Saymaz Efeler Belediyesi'nin düzenlediği söyleşinin konuğu oldu.

(İbrahim abi) Gazeteci Saymaz'a Efeler'de büyük ilgi, System.String[]

Gazeteci Yazar İsmail Saymaz Efeler Belediyesi'nin düzenlediği söyleşinin konuğu oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın da izlediği söyleşide Saymaz'ın söyleyişi yoğun ilgi gördü.


Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'ndaki söyleşide konuklara hitap eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, toplantıya büyük ilgi gösteren Efeler halkına teşekkür etti. Gelenekselleşecek toplantılarda ülkedeki sanat, edebiyat, siyaset ve bilim dünyasından konuklar ağırlayacaklarını belirten Atay, şunları söyledi: "Seçimlerde de bir söz vermiştik; Her ay bir konuğumuz olacak diye. Tabi insan yaşamında ilkler çok önemlidir. Bugün bizim de bu ilk söyleşiyi yaptığımız gün. Nasıl birisi olsun diye düşündük. Öncelikle demokrasinin tüm kurum ve kurallarını benimsemiş yiğit birisi olmasını istedik. İkincisi korkusuz biri olmasını istedik. Kuvvetler ayrılığına inanan birisi olmasını istedik. ve adaletin bu ülkede gerçekleşmesi için varını gücünü her zaman her yerde her platformda haykırabilecek birisi olmasını istedik bu yüzden İsmail Saymaz'ı getirdik".


Daha sonra konuklara hitap eden Gazeteci- Yazar İsmail Saymaz, Türkiye'de 30 ana gruba bağlı 400 tarikat ve cemaatin faaliyet gösterdiğinin tahmin edildiğini bunların üye sayısının ise 1 milyon olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.


Saymaz, "Bu tarikatlar denetlenmek zorundadır. Güçlerini denetlenmemekten, hesap vermemekten, herhangi bir soruya cevap vermemekten alıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, sosyal hukuk devleti olmanın gereğini yaparak, bunların ne kadar malı, mülkü, parası olduğunu, faaliyet alanlarını bilmek, sınırlamak ve kontrol etmek zorundadır" diye konuştu.


Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz, yeni kitabı 'Şehvetiye Tarikatı'nda yazdıklarından örnekler verdi.


Söyleşi sonunda Başkan Atay İsmail Saymaz'a çiçek verip, teşekkür etti. Yazar Saymaz daha sonra kitaplarını imzaladı. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef Ekin, ünlü oyuncu İclal Aydın'ın kuzeni çıktı
HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı Takla atan araç direğe dayalı halde asılı kaldı Antalya'ya ara tatilde 50 bin turist geldi! Sahillere akın var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 21:08:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (İbrahim abi) Gazeteci Saymaz'a Efeler'de büyük ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]