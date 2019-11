(İbrahim abi) Gazeteci Saymaz'a Efeler'de büyük ilgi

Gazeteci Yazar İsmail Saymaz Efeler Belediyesi'nin düzenlediği söyleşinin konuğu oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın da izlediği söyleşide Saymaz'ın söyleyişi yoğun ilgi gördü.



Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'ndaki söyleşide konuklara hitap eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, toplantıya büyük ilgi gösteren Efeler halkına teşekkür etti. Gelenekselleşecek toplantılarda ülkedeki sanat, edebiyat, siyaset ve bilim dünyasından konuklar ağırlayacaklarını belirten Atay, şunları söyledi: "Seçimlerde de bir söz vermiştik; Her ay bir konuğumuz olacak diye. Tabi insan yaşamında ilkler çok önemlidir. Bugün bizim de bu ilk söyleşiyi yaptığımız gün. Nasıl birisi olsun diye düşündük. Öncelikle demokrasinin tüm kurum ve kurallarını benimsemiş yiğit birisi olmasını istedik. İkincisi korkusuz biri olmasını istedik. Kuvvetler ayrılığına inanan birisi olmasını istedik. ve adaletin bu ülkede gerçekleşmesi için varını gücünü her zaman her yerde her platformda haykırabilecek birisi olmasını istedik bu yüzden İsmail Saymaz'ı getirdik".



Daha sonra konuklara hitap eden Gazeteci- Yazar İsmail Saymaz, Türkiye'de 30 ana gruba bağlı 400 tarikat ve cemaatin faaliyet gösterdiğinin tahmin edildiğini bunların üye sayısının ise 1 milyon olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.



Saymaz, "Bu tarikatlar denetlenmek zorundadır. Güçlerini denetlenmemekten, hesap vermemekten, herhangi bir soruya cevap vermemekten alıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, sosyal hukuk devleti olmanın gereğini yaparak, bunların ne kadar malı, mülkü, parası olduğunu, faaliyet alanlarını bilmek, sınırlamak ve kontrol etmek zorundadır" diye konuştu.



Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz, yeni kitabı 'Şehvetiye Tarikatı'nda yazdıklarından örnekler verdi.



Söyleşi sonunda Başkan Atay İsmail Saymaz'a çiçek verip, teşekkür etti. Yazar Saymaz daha sonra kitaplarını imzaladı. - AYDIN