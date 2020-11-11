İbrahim Ağa Konağı'nda restorasyon başlıyor - Son Dakika

Akyurt'ta ayakta kalan son Ankara evi mimarisine sahip yapı İbrahim Ağa Konağı'nda tadilat başlıyor.

Akyurt Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda kamulaştırılan İbrahim Ağa Konağı restorasyon ihalesi tamamlandı. Gelişmeyi değerlendiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "İbrahim Ağa Konağı Akyurt'un hafızası. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi var. Yıllar içerisinde yıpranmış bu yapı, Akyurt'un ileri gelen ailelerinden birine aitti. Tarihi Ankara evlerinden bir tanesi. Çok da güzel bir mimariye sahip. Akyurt'un bu güzel yapıyı kaybetmesine gönlümüz razı gelmedi. Ankara Valiliğimizin de desteğiyle İbrahim Ağa Konağı'nın restorasyonunu yaparak kültürümüzü burada yaşatmaya devam edeceğiz. İki katlı konakta çok sayıda oda mevcut. Bu odalarda Akyurt'ta geçmişte kullanılan kıyafetler, mutfak eşyaları, kişisel eşyalar, el işi eski günlük aksesuarlar, tarım ve hayvancılıkta kullanılan malzemeler gibi çeşitli materyalleri toparlayıp sergileyeceğiz. Akyurt'ta doğup büyümüş ancak bunları bilmeyen insanımızın merakını cezbedecek, dışarıdan gelen ve Akyurt'u tanımayanlar için ise tam bir kültür şöleni olacak. Bu tarihi hafızayı sergilemeye Akyurt'un ihtiyacı var. Bir kent müzesi olarak da düşünülebilir. Otantik yapısıyla herkesin hayran olacağı bir çalışmayı ortaya çıkarmak niyetindeyiz. Bu projemiz aynı zamanda 20 projemizden de bir tanesi olma özelliğini taşıyor. Şimdiden Akyurt'umuz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA