Üye Girişi
İbrahim Arslan: "Hedefimiz, Testa Un ile tüm mutfaklara girmek" - Son Dakika

İbrahim Arslan: "Hedefimiz, Testa Un ile tüm mutfaklara girmek"

10.08.2021 13:38
İbrahim Arslan:

Mersin'de kurulan Testa Un'un Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Arslan, her türlü imkana sahip olduklarını vurgulayarak, "Yaptığımız makine yatırımları ile perakende noktasında sektörde söz sahibi olmak için ilk adımı attık. Hedefimiz Testa Un ile tüm mutfaklara girmek" dedi.

Mersin'de kurulan Testa Un'un Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Arslan, her türlü imkana sahip olduklarını vurgulayarak, "Yaptığımız makine yatırımları ile perakende noktasında sektörde söz sahibi olmak için ilk adımı attık. Hedefimiz Testa Un ile tüm mutfaklara girmek" dedi.

Sektörde hem teknolojik olarak hem de teknik personel olarak her türlü imkana sahip olduklarını kaydeden Arslan, "Testa Un olarak tüketici ile kaliteli ürün konseptimizi buluşturmak adına perakende sektöründe büyümek ve bütün mutfaklara girmek istiyoruz. Bu çerçevede gerekli Ar-Ge çalışmalarına yönelik yatırımlarla beraber, makine ve personel yönünde de yatırımlarımız devam ediyor. Ürün çeşitliliğini artırmak yönünde adımlar atmak için şimdiden çalışmalara başladık. Mevcut yatırımlarımız 1 kilogram, 2 kilogram ve 5 kilogram ambalajlı ürünlere yaptığımız makine yatırımları ile perakende noktasında söz sahibi olmak için ilk adımı atmış oldu" dedi.

Sektörle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Arslan, Türkiye'de ihtiyacın çok ötesinde un fabrikalarının olduğunu söyledi. Arslan, "İnsanların, özellikle ülkemiz insanının temel ihtiyaçlarının başında ekmek geldiği için sektör hiçbir zaman bitmeyecek bir sektör. Ancak ülkemizde, ihtiyacın çok ötesinde un fabrikası olduğundan, rekabet ve ayakta durmak da gün geçtikçe daha da güçleşmekte. Önceki yıllarda dünya un ihracatında Türkiye öncü ülke olduğundan bu kadar fazla fabrikanın olması pek göze batmıyordu. Ancak günümüzde Ukrayna ve Rusya gibi buğdayın vatanı haline gelmiş ülkelerin de un fabrikalarına ve un ihracatına yapmış olduğu yatırımlarla beraber ihracat avantajımızı bu ülkelere kaptırmaya başladık. Biz ise bu kadar sıkıntılı bir görüntü çizmesine rağmen, sektöre yaptığımız yenilikçi yatırımlarla ülke ekonomisine ve insanımıza katkıda bulunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çağa ayak uyduracak şekilde yenilikçi ve doğru yatırımlar ve zamanında hamleler yapan firmalar büyüyerek yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Şunu belirtmek isterim ki, pandemi süreci hepimizi olumsuz etkilemiş, günlük hayatlarımızda olumsuzluklara sebebiyet vermiş olabilir. Önümüzdeki kısa sürede bu sürecin atlatacağımız inancındayız. Biz de bu süreçte elimizden gelen hiç bir sorumluluktan kaçınmadan yatırım yapmaya ve ülkemiz ekonomisi ve istihdamına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

İbrahim Arslan: Hedefimiz, Testa Un ile tüm mutfaklara girmek

Araştırma Geliştirme, İbrahim Arslan, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İbrahim Arslan: 'Hedefimiz, Testa Un ile tüm mutfaklara girmek' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hücum jokeri Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri savaşa tutuştu 14:28 Hücum jokeri Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri savaşa tutuştu Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu 14:24 Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı 14:20 İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz 14:06 İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor 14:00 Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için 13:38 Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı 12:16 MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili 12:00 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili

Son Dakika Haberleri
14:30 Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı
14:20 İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı
14:15 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş
14:05 İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz
14:03 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler
13:44 Rizespor'un temasa geçtiği Caner Erkin ve Lemos imza aşamasına geldi
13:42 Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, salık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
13:41 Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı
13:37 Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi
13:35 "Eve dönüyoruz" paylaşımı yapan Ghezzal'ın uçuşunda rötar! İstanbul'a beklenenden daha gel ayak basacak
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
Mardin'de etkisiz hale getirilmişti! Canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış Mardin'de etkisiz hale getirilmişti! Canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış         
14:25
Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar         
14:24
Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş         
14:16
Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler         
14:04
Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı         
13:42
Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı         
13:27
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?         
12:08
Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı         
11:34
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 14:34:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İbrahim Arslan: "Hedefimiz, Testa Un ile tüm mutfaklara girmek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement