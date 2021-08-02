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İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları başladı - Son Dakika

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları başladı

02.08.2021 11:04
İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları başladı, System.String[]

Kale Grubu'nun, yaşadığı topluma ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve bu uğurda dünyaya iyi bakmak için harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilere destek olmayı amaçladığı İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı için başvurular başladı.

Kale Grubu'nun, yaşadığı topluma ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve bu uğurda dünyaya iyi bakmak için harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilere destek olmayı amaçladığı İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı için başvurular başladı.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, herhangi bir konu sınırlaması olmaksızın, Erken Aşama, İleri Aşama ve İş Birliği Kategorilerindeki tüm başvuruları kapsamına alan program, bu yıl Seçici Kurul Özel Ödülü ile 18-25 yaş arası değişim öncüsü gençleri de ödüllendiriyor.

Programa başvurular, 1 Eylül'e kadar ibrahimbodurodulleri.com/ internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

Kurucusu merhum İbrahim Bodur'un 64 yıl önce Anadolu'nun küçük bir kasabasında dünyaya ve insanlara iyi bakarak yerel kalkınma ve sosyal fayda yaratmaya odaklandırdığı Kale Grubu, pozitif etki yaratan döngüsel projelere yatırım yapmaya her zaman öncelik ve değer veriyor. Salgın sonrası yeniden tasarlanan dünya düzeni, doğal sistemleri korumanın, tahrip edilmiş veya bozulmuş olanları, insanlara fayda sağlayacak şekilde eski haline getirmek için harekete geçmenin ne derece önemli olduğunu gösterdi.

Faaliyet gösterdiği her alanda ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan ortak değer üretmek için çalışan Kale Grubu da bu deneyim ışığında "İyi Bak Dünyana" hareketini başlattı. Dünya üzerinde yaşanan tüm sorunların ve eşitsizliklerin herkes tarafından hissedildiği bu dönemde, farkındalık evresinden doğan bu hareketle, kendi dünyalarımızda başlatacağımız küçük değişimlerin birleşerek, geleceği şekillendiren, dünyayı iyileştiren anlamlı bir dönüşüm haline geleceğine inanılıyor.

İbrahim Bodur'un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla, bu yıl beşincisi düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı da İyi Bak Dünyana Hareketinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Grubun, daha eşit, daha adil ve daha yeşil bir dünya için kendini sorumlu hisseden ve harekete geçme cesareti gösteren sosyal girişimcilere destek olmayı hedeflediği programa başvurular, 10 Temmuz Cumartesi günü başladı. Tüm başvuruları kapsamına alan programa, 1 Eylül tarihine kadar başvuru kabul edilecek.

"Dünyaya iyi bakan sosyal girişimci ekosistemimiz büyüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, şunları kaydetti:

"Sosyal girişimciler, farklı alanlardaki eşitsizlikler, sağlık, eğitim gibi özellikle de savunmasız ve dışlanmış grupları etkileyen en ciddi küresel zorluklarla mücadele ediyor ve dünyanın tüm manzarasını değiştirmek için çaba gösteriyorlar. Maksimum etkiyi elde etmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak içinse daha fazla görünürlük, güvenilirlik, finansmana erişim, olumlu politika kararları ve bazı durumlarda küresel meseleleri daha iyi anlama ve karar vericilere erişim ihtiyaçları var. Biz 'geleceğin habercileri' olarak gördüğümüz sosyal girişimcilere olan desteğimizi ekosistem yatırımı olarak değerlendiriyoruz. Onların yarattığı pozitif etkiyi çoğaltmayı ilke ediniyoruz. Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı ile 'İyi Bak Dünyana' heyecanımızı paylaşan yeni sosyal girişimcilerle ve dört yıldır kol kola yürüdüğümüz fellowlarımızla 'dünyaya iyi bakan' ekosistemimizi büyütmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Değişimin öncüsü gençler de ödüllendirilecek

1 Eylül'e kadar yapılacak başvurular Kale Grubu ekiplerinden oluşan bir ön değerlendirme kurulu tarafından ele alınacak, final aşamasına kalan 12 aday ise Türkiye'nin önde gelen sosyal girişimci, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası liderlerinden oluşan bir Seçici Kurul Üyelerinin karşısına çıkacak.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı kategorileri ise şöyle:

"Erken Aşama: Belli bir bölgede pilot uygulaması bulunan ve yarattığı sosyal etkinin yaygınlaşma potansiyeli bulunan sosyal girişimcilerin başvuruları kabul edilmektedir. Ödül miktarı 50.000 TL'dir. İleri Aşama: Birden çok bölgede uygulaması bulunan ve faaliyet gösterdiği alanda sosyal sorunun çözümü için geniş çaplı bir değer önerisi sunan sosyal girişimcilerin başvuruları kabul edilmektedir. Ödül miktarı 50.000 TL'dir. İş Birliği Kategorisi: Sosyal girişimcinin sosyal faydayı/etkiyi çoğaltmak amacıyla kamu/özel sektör veya STK'lar ile bir araya geldiği iş birliği projelerine ilişkin başvurular kabul edilmektedir. Ödül miktarı 50.000 TL'dir. Seçici Kurul Özel Ödülü: Seçici kurul tarafından tüm erken ve ileri aşama başvurular arasından seçilecek, 18-25 yaş arasındaki değişim öncüsü gençlerin başvuruları kabul edilmektedir. Ödül miktarı 50.000 TL'dir."

İbrahim Bodur, Girişimcilik, Türk Lirası, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi


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