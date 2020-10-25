İbrahim Çelebi yeniden Anavatan Partisi Genel Başkanlığına seçildi - Son Dakika

İbrahim Çelebi yeniden Anavatan Partisi Genel Başkanlığına seçildi

25.10.2020 17:27
İbrahim Çelebi yeniden Anavatan Partisi Genel Başkanlığına seçildi, System.String[]

İbrahim Çelebi, Anavatan Partisi 3'üncü Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçildi.

İbrahim Çelebi, Anavatan Partisi 3'üncü Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçildi.

Mamak 75'inci Yıl Cumhuriyet Amfitiyatro'da gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Partinin kurucu lideri 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın siyasi hayatından kesitlerin yer aldığı filmin gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kongreye gönderdiği mesajlar okundu.

Kongre Divanı'nın oluşturulmasından sonra kürsüye gelen Çelebi, Özal'ı saygı ve şükranla andı.

Türkiye'nin dış politikada ve ekonomik alanda bir çıkmaza sürüklenmek istendiğini, ancak devletin bu girişimleri bertaraf edecek güçte olduğunu belirten İbrahim Çelebi, "Büyük önderimiz Atatürk'ün dediği gibi 'Bize ihtiyaç olan bir dönemde vazifeye atılmak için içinde bulunduğumuz vaziyetin imkan ve şeraitini düşünemeyiz'. İmkanlarımız eksik olabilir ama imanımız tamdır." diye konuştu.

Devlet ve memleket meselesini siyaset malzemesi veya rant olarak görmediklerini kaydeden Çelebi, şunları söyledi:

"Bugün iktidarda başka bir parti vardır. Sorunları samimi olarak ele aldığını ve çözüm arayışında destek aradığını gördüğümüz her an siyaseti ikinci plana atar, bu devlet ve millet için hizmeti bir görev sayarız. İktidarın yaptığı doğru işlere 'doğru', yanlış işlere de yüreklilikle 'yanlış' deriz. Anavatan Partisi için milli menfaatlerin baş aldığı bir süreçte siyaset her zaman geri planda kalır. Ancak bu çözümsüzlük süreci devam ettiği sürece, Anavatan Partisi her adımını kendi inanç ve değerleri çerçevesinde iktidar yürüyüşünü taçlandırmak için atacaktır."

Devletin ve vatandaşın güvenliği ve refahı, ekonomi ve işsizlik sorununun partisinin öncelikli hedefleri olduğunu aktaran İbrahim Çelebi, Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada oyun kurma kabiliyeti olan güçlü ve itibarlı bir ülke konumuna döndürmek amacıyla diplomatik atak ve stratejilerin yanı sıra ekonomik alanda da güçlendirmek için yol haritalarının hazır olduğunu anlattı.

Çelebi, konuşmasının ardından gerçekleştirilen seçimde geçerli 390 oyun tamamını alarak yeniden Anavatan Partisi Genel Başkanı oldu.

Bu arada, aralarında eski bakanlardan Saffet Sert ve Barlas Doğu ile eski Danıştay Başkanı Hüseyin Hüsnü Karakullukçu, eski Gençlerbirliği Kulübü As Başkanı Cemal Baymaz ve eski Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Burhanettin Güvenç'in de bulunduğu yeni üyeler partiye katıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İbrahim Çelebi yeniden Anavatan Partisi Genel Başkanlığına seçildi - Son Dakika


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