İbrahim Çelikkol ikinci kez baba mı oluyor?

Oyuncu İbrahim Çelikkol 2017'de mimar Mihre Mutlu ile evlenmiş, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

'KIZIMIZ OLSUN İSTİYORUZ'

32 yaşındaki Mihre Çelikkol, "Çocuk defterini kapattınız mı?" sorusuna "Hayır, aksine ikinciyi düşünüyoruz. Bir de kızımız olsun istiyoruz. Hatta adı bile şimdiden belli" yanıtını vererek sevenlerini heyecanlandırdı.

Mihre Çelikkol'un bu açıklamasının ardından çiftin yakın zamanda ikini kez anne-baba olacağı ortaya çıktı.