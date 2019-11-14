İbrahim Çelikkol 'Komutan İskender' oldu
6 saat önce
Filmde Selçuklu askeri İskender'i canlandıran ünlü oyuncu, savaş sahnelerini tamamladı.
Filmde Selçuklu askeri İskender'i canlandıran ünlü oyuncu, savaş sahnelerini tamamladı. Savaş sahnelerinin ön hazırlığı 5 saat sürdü. Zorlu çekimlerde çok sayıda figüran ve efekt kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53
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