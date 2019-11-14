Son Dakika Haberleri: İbrahim Çelikkol 'Komutan İskender' oldu
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İbrahim Çelikkol 'Komutan İskender' oldu

6 saat önce

Filmde Selçuklu askeri İskender'i canlandıran ünlü oyuncu, savaş sahnelerini tamamladı.

İbrahim Çelikkol 'Komutan İskender' oldu, System.String[]

Filmde Selçuklu askeri İskender'i canlandıran ünlü oyuncu, savaş sahnelerini tamamladı. Savaş sahnelerinin ön hazırlığı 5 saat sürdü. Zorlu çekimlerde çok sayıda figüran ve efekt kullanıldı.

Selçuklu, İskender, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53 
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