İbrahim Çolak'a muhteşem karşılama

23'üncüsü düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, şampiyonada farklı branşlarda 2. olan Ahmet Önder, 5. olan Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı ile birlikte İzmir'e geldi. Aynı zamanda Aliağa Helvacı Ortaokulunda Beden Eğitimi Öğretmeni olan İbrahim Çolak'ı İzmir Adnan Menderes Havalimanında ailesi, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Havalimanında kurulan platformda kürsüye çıkan sporcular, kendilerini karşılamaya gelen vatandaşları selamladı. Programa canlı bağlantı yoluyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan katılarak, sporcuları tebrik etti.



"Türk Cimnastiği olarak çok büyük iş başardık"



Programda konuşan Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak, "Bu tarihi bir an gerçekten, çok mutluyum. Türk Cimnastiği olarak çok büyük bir iş başardık. Bunun devamının geleceğine inanıyorum. Sırada olimpiyatlar var, en iyi başarıyı elde edeceğimize gönülden inanıyorum. Herkese teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız, sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.



Programa, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Programın ardından sporcular, üstü açık otobüsle İzmir turuna çıktı.